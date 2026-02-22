edición general
10 meneos
26 clics
Sanidad saturada, plantillas envejecidas y jóvenes desmotivados: la tormenta perfecta que dispara las bajas por enfermedad

Sanidad saturada, plantillas envejecidas y jóvenes desmotivados: la tormenta perfecta que dispara las bajas por enfermedad

En 2017, con una población ocupada de 18 millones de personas se registraron 4,7 millones de procesos de bajas laborales entre los trabajadores. Ocho años después, en 2024, con 21,8 millones de ocupados, hubo 8,6 millones de estas bajas. Las grandes compañías tienen hasta un 81% más de probabilidad de sufrir bajas entre sus equipos que las microempresas. A los problemas de una sanidad saturada hay que sumar otros dos fenómenos relacionados con la edad: los mayores, que presentan bajas más duraderas y los jóvenes, con un aumento de las bajas men

| etiquetas: baja , laboral , sanidad , trabajadores , españa , edad , contrato
9 1 1 K 122 actualidad
3 comentarios
9 1 1 K 122 actualidad
Feindesland #2 Feindesland
O que la gente está vitalmente hasta lois huevos, por muchas razones:

www.meneame.net/m/cultura/absentismo-laboral-cifras-record-kafka-byung
relacionada.
0 K 14
ezbirro #3 ezbirro
Qué cosa más rara, ¿no será un síntoma de las malas condiciones laborales?
0 K 7
Katapulta2 #1 Katapulta2
Normal... poco me parece.
0 K 6

menéame