Sanidad refuerza su estrategia para volver a estar 'libre' de sarampión

España ha restablecido la transmisión endémica del sarampión. Así se lo ha comunicado el Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (CRV), un organismo independiente de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Ministerio de Sanidad. La decisión se basa en la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio correspondientes a 2024. a