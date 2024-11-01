edición general
Sanidad refuerza su estrategia para volver a estar 'libre' de sarampión

España ha restablecido la transmisión endémica del sarampión. Así se lo ha comunicado el Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (CRV), un organismo independiente de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Ministerio de Sanidad. La decisión se basa en la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio correspondientes a 2024. a

duende #1 duende
Y no tiene nada que ver con los antivacunas, los negacionistas ni ninguno de esos grupos que tanto os ponen, De hecho tiene que ver con uno de vuestros grupos oprimidos favoritos.
Datos., no opiniones:
"
En España, durante 2024 se notificaron 467 casos sospechosos de sarampión, de los que 227 fueron confirmados. Del total de casos confirmados, el 23,3por ciento fueron importados, el 44,9 por ciento estuvieron relacionados con la importación y en el 32,2por ciento no se pudo determinar el origen de la infección. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se han confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos notificados. Entre ellos figuran 108 casos importados, principalmente procedentes de Marruecos y Rumanía.
"
#2 tobruk1234
#1 Y por eso tonto de los cojones es tan importante la vacunacion y seguir la pautas de vacunaciones infantiles, para evitar los contagios vengan de donde vengan. Pero ttu sigue con tuss porcentajes y no mires el problema
Gry #3 Gry
#2 Podemos exigir certificado de vacunación a todos los que vengan del extranjero, incluidos turistas y españoles que viajen fuera para que los hijos de los antivacunas estén a salvo. :-D
FunFrock #4 FunFrock
#2 Ahm, que viene gente sin vacunar y eso no es importante.
Pero el insulto, lo primero. Felicidades!
