Sanidad refuerza su estrategia para volver a estar 'libre' de sarampión

España ha restablecido la transmisión endémica del sarampión. Así se lo ha comunicado el Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (CRV), un organismo independiente de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Ministerio de Sanidad. La decisión se basa en la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio correspondientes a 2024. a
Datos., no opiniones:
"
En España, durante 2024 se notificaron 467 casos sospechosos de sarampión, de los que 227 fueron confirmados. Del total de casos confirmados, el 23,3por ciento fueron importados, el 44,9 por ciento estuvieron relacionados con la importación y en el 32,2por ciento no se pudo determinar el origen de la infección. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se han confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos notificados. Entre ellos figuran 108 casos importados, principalmente procedentes de Marruecos y Rumanía.
"
