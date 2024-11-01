La sanidad privada crece un 1,7% en el último año y alcanza los 12,8 millones de asegurados en España

Tras observar los resultados que recoge esta nueva edición del Observatorio, la Fundación IDIS recalca que el sector sanitario privado se consolida como un actor clave en el sistema de salud, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de la colaboración público-privada, especialmente mediante conciertos, amplía la capacidad operativa del SNS y mejora la accesibilidad. En 2023, el 10% del gasto sanitario público se dedicó a la colaboración público-privada
| etiquetas: sanidad , crecimiento , asegurados
Colas para montar.
Pase premium.
Cola en el premium.
Premium plus.
En fin.
Tal vez no esté en la constitución pero igual es un derecho fundamental porque lo obliga la Unión Europea. Por eso incluso los inmigrantes ilegales tienen derecho a la sanidad pública, les guste o no a los del PP.
Otro buen motivo para regularizar a los inmigrantes: que empiecen a trabajar legalmente y hagan sus aportes correspondientes.