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La sanidad privada crece un 1,7% en el último año y alcanza los 12,8 millones de asegurados en España

La sanidad privada crece un 1,7% en el último año y alcanza los 12,8 millones de asegurados en España

Tras observar los resultados que recoge esta nueva edición del Observatorio, la Fundación IDIS recalca que el sector sanitario privado se consolida como un actor clave en el sistema de salud, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de la colaboración público-privada, especialmente mediante conciertos, amplía la capacidad operativa del SNS y mejora la accesibilidad. En 2023, el 10% del gasto sanitario público se dedicó a la colaboración público-privada

| etiquetas: sanidad , crecimiento , asegurados
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8 comentarios
2 1 0 K 29 SANIDAD
angelitoMagno #5 angelitoMagno
La sanidad publica está saturada, la gente contrata un seguro privado. Pero como cada vez más gente tiene seguro privado, la sanidad privada también empieza a mostrar saturación, por lo que es el momento del seguro privado premium plus.
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sleep_timer #6 sleep_timer
#5 Como los parques de atracciones.
Colas para montar.
Pase premium.
Cola en el premium.
Premium plus.
En fin.
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angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 O como ya hacen muchos especialistas, si vas con el seguro te dan cita para un mes, si pagas directamente al médico venga usted mañana por la tarde.
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ipanies #1 ipanies
Asegurados están por la seguridad social... En vuestras empresas son clientes ;)
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#4 VFR *
#3 #1 A raiz de otra noticia de las publicadas hoy me ha llamado la atención que la sanidad no sea uno de los derechos fundamentales de nuestra constitución como sí son la huelga o la educación
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anv #7 anv *
#4 que la sanidad no sea uno de los derechos fundamentales de nuestra constitución

Tal vez no esté en la constitución pero igual es un derecho fundamental porque lo obliga la Unión Europea. Por eso incluso los inmigrantes ilegales tienen derecho a la sanidad pública, les guste o no a los del PP.

Otro buen motivo para regularizar a los inmigrantes: que empiecen a trabajar legalmente y hagan sus aportes correspondientes.
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Enhorabuena, Ayuso, sirves bien a tus amos.
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anv #3 anv
Pronto dirán que la gente prefiere la privada antes que la pública así que hay que eliminar la pútlica.
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menéame