Sanidad busca acabar con la contratación de médicos sin MIR: «Es ilegal»

Este plan lo adoptaron las comunidades autónomas para acabar con el déficit de doctores. Según un reciente informe de la Organización Médica Colegial (OMC), esta práctica, que se originó como una medida excepcional durante la pandemia de coronavirus, «no es puntual ni aislada», sino «un fenómeno de alcance nacional, con mayor impacto en territorios rurales y de difícil cobertura» y que está presente «en mayor o menor medida en todas las comunidades».