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Sanidad afirma que la homeopatía es un placebo sin validez curativa

Sanidad ha publicado este martes el esperado informe sobre la homeopatía. Y los resultados son contundentes: es un placebo. "La eficacia de los productos homeopáticos no supera a la del placebo en ninguna de las patologías analizadas", señala el informe. La Agencia Española del Medicamento concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología, alerta del riesgo de abandonar tratamientos médicos necesarios y retira más de 1.000 productos homeopáticos que tenían indicación terapéutica

| etiquetas: homeopatía
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9 comentarios
16 4 0 K 126 ciencia
tul #1 tul
deberian sacarla de las farmacias
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#2 rbrn
Yo conozco una farmaceútica que es muy de todo eso. Yo le quitaba el título y la farmacia.
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#3 asgard_gainsborough
¿Y ahora se da cuenta Sanidad de eso? ¿Después de cientos de artículos científicos publicados desde el siglo pasado certificando eso mismo? Un día de estos se enterarán de que Julio Iglesias deja el fútbol para meterse a cantante. Que se dejen de informes y prohíban directamente que se puedan vender como medicamentos e incluso en farmacias, y con un mensaje bien grande en las cajetillas que diga "esto sólo son pastillas de azúcar a precio de oro".
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#4 xavigo
Yo pensaba que quien tiene que demostrar que tiene algún valor curativo es el que proporciona los supuestos remedios.
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Franman #5 Franman
Es lo que tiene el agua con azúcar, que curar, lo que se dice curar...
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Pointman #6 Pointman
Eso es porque no hacen la sucusion correctamente, como indicó el fundador: el método correcto es golpeando firmemente contra la portada de una biblia.

No sé cómo pueden dudar de un procedimiento tan científico...
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#7 Beltza01
Prohibido por estafa.
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#8 Archaic_Abattoir *
La homeopatía perjudica la salud porque retarda la asistencia de la medicina científica ya que las personas que tienen problemas de salud y acuden a la homeopatía retrasan su consulta a médicos reales.
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Ripio #9 Ripio
¿Y hace falta que lo afirme sanidad?
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