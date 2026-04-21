Sanidad afirma que la homeopatía es un placebo sin validez curativa

Sanidad ha publicado este martes el esperado informe sobre la homeopatía. Y los resultados son contundentes: es un placebo. "La eficacia de los productos homeopáticos no supera a la del placebo en ninguna de las patologías analizadas", señala el informe. La Agencia Española del Medicamento concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología, alerta del riesgo de abandonar tratamientos médicos necesarios y retira más de 1.000 productos homeopáticos que tenían indicación terapéutica