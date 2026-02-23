Las sanciones estadounidenses fuerzan a acelerar el euro digital

En una estación de tren neerlandesa, el juez Nicolas Guillou se detiene ante un cartel colgado en la ventanilla: no se admite efectivo. Debajo, se suceden los logos de los medios de pago aceptados, todos estadounidenses y chinos. Para la mayoría de los pasajeros es un detalle más. Para él, un recordatorio de que ha sido desconectado del sistema financiero. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina.
| etiquetas: euro digital , sanciones , eeuu
Que conste que la idea me parece bien, pero hace falta una infraestructura detrás como la que tiene VISA o similar para poder gestionar millones de operaciones cada día y no sé en qué estado está infraestructura en caso de existir. Y son muchos miles de servidores (por ahí salió una comparativa de consumo de energía con el bitcoin y metía miedo, aunque claro, podrían procesar como 15.000 operaciones por segundo)
Desde el desconocimento ... creo que VISA es el intermediario .. es decir, si te pago a tí con VISA en realidad, le doy el dinero a VISA para que te lo de a tí. Con el euro digital es como si te diera el dinero en tu cuenta directamente, sin intermediarios.
amos, que metamos el QR como los chinos, tarjeta o un código de barras en un botijo, da un poco lo mismo (me parece)