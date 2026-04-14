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17
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Sánchez, tras el procesamiento de su esposa: "Pido a la justicia que haga justicia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su confianza en la justicia tras conocerse el procesamiento de su esposa Begoña Gómez
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:
sánchez
,
procesamiento
,
esposa
,
pido
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,
justicia
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#7
XtrMnIO
La misma justicia que la del fiscal general.
Condena sin pruebas, como en las dictaduras.
Golpe de Estado Judicial se llama, cuando el poder judicial va directamente contra el gobierno democrático.
3
K
54
#8
Cincocuatrotres
#7
estuvistes en el juicio?
2
K
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#14
kkculopis
#8
Yo sí y es como lo cuenta
#7
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K
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#9
Kantinero
Estos hijos de puta quieren llevarla al talego cueste lo que cueste, y después que Sanchez se vea obligado a indultarla
Esta oposición TrumPPista que tenemos en España amparada por jueces y medios esta pasando todas las rayas.
1
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31
#10
woke
*
#9
jajajajaja
país de pandereta
0
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17
#12
woke
los jueces siempre hacen justicia, pero a su manera.
0
K
17
#1
woke
ja ja ja ja
2
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13
#2
MiguelDeUnamano
#1
Ya que estás de risas, ¿qué ha pasado con este meneo que has editado y cerrado de manera tan
particular
?
www.meneame.net/m/actualidad/sudoku-profesor-sanchez-china-come-defici
4
K
74
#3
woke
#2
un homenaje a Fernando Fernández Gómez
0
K
17
#4
Supercinexin
#2
Joder, menuda basura de trol. Increíble lo que se tolera en esta web "de ultraizquierdistas" a determinadas ideologías. Luego que si no hay usuarios, que si está bajando la cuota de uso, que si ay qué podemos hacer... pues traer más fachas a hacer el asno y darles vía libre, claro, es la fórmula ganadora de históricos portales de éxito como Barrapunto o Burbuja.
9
K
120
#5
josde
*
#1
Diras que el juez ese imparte justicia, verdad.
1
K
36
#6
Nihil_1337
#1
Como decía el coronel Kurtz: el nivel cognitivo, el nivel cognitivo...
1
K
17
#11
Cincocuatrotres
Pedira a la justicia que controla él que le haga un apaño?
2
K
13
#13
Kantinero
#11
No es demasiado pronto para empezar a beber, incluso parta ti
1
K
31
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
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Condena sin pruebas, como en las dictaduras.
Golpe de Estado Judicial se llama, cuando el poder judicial va directamente contra el gobierno democrático.
Esta oposición TrumPPista que tenemos en España amparada por jueces y medios esta pasando todas las rayas.
país de pandereta
www.meneame.net/m/actualidad/sudoku-profesor-sanchez-china-come-defici