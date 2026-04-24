Sánchez, sobre la “prioridad nacional” de los acuerdos del PP y Vox: “Hablan de ciudadanos de primera y segunda clase” | España

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woke
*
Ganar +100.000€ no te hace ciudadano de primera. Tener sanidad privada tampoco
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#5
MiguelDeUnamano
#4
Como dije el otro día, "les compensa con heces". Que lo consideren un manjar es cosa de ellos.
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#2
Skiner
*
Con la separación entre ricos y pobres ya es bastante separación. concluyó
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#3
MiguelDeUnamano
#2
Hay mucho fachapobre que poco a poco se va dando cuenta que para quienes vota son escoria pero que aceptan encantados "la mejoría" que les venden: que haya otros peor que ellos, sabiendo que los muy miserables se contentarán con ello.
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#4
encurtido
#3
Los fachapobres tienen que repartir las ayudas y servicios entre cada vez más pobres que entran, así que es normal que voten a partidos con un programa o discurso dirigido al fachapobre.
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