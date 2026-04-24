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Sánchez, sobre la “prioridad nacional” de los acuerdos del PP y Vox: “Hablan de ciudadanos de primera y segunda clase” | España

Sánchez, sobre la “prioridad nacional” de los acuerdos del PP y Vox: “Hablan de ciudadanos de primera y segunda clase” | España

El presidente del Gobierno advierte de que los pactos Extremadura y Aragón “abren la puerta” a una discriminación y asegura que el Ejecutivo actuará con contundencia

| etiquetas: prioridad , nacional
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5 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
#1 woke *
Ganar +100.000€ no te hace ciudadano de primera. Tener sanidad privada tampoco
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Como dije el otro día, "les compensa con heces". Que lo consideren un manjar es cosa de ellos.
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Skiner #2 Skiner *
Con la separación entre ricos y pobres ya es bastante separación. concluyó :troll:
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Hay mucho fachapobre que poco a poco se va dando cuenta que para quienes vota son escoria pero que aceptan encantados "la mejoría" que les venden: que haya otros peor que ellos, sabiendo que los muy miserables se contentarán con ello.
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#4 encurtido
#3 Los fachapobres tienen que repartir las ayudas y servicios entre cada vez más pobres que entran, así que es normal que voten a partidos con un programa o discurso dirigido al fachapobre.
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menéame