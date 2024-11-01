edición general
Sánchez muestra todo su respaldo al ministro Puente: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia”

El presidente defiende al titular de Transportes y destaca la “diferencia” con el PP: “Este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro”

lib_free #3 lib_free
Tambien se lo dió a Abalos y luego dijo que apenas lo conocía. Sanchez y la honestidad no se llevan muy bien.
2 K 26
ContracomunistaCaudillo #1 ContracomunistaCaudillo *
Este es un criminal igual que Mazón, y el perro lo encubrirá igual que Feijó arropaba al suyo. Que caigan sobre ellos todas las muertes. Cuando el dinero se gasta en putas, luego vienen las desgracias.
5 K 17
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 ¿ por qué? ¿nos explicas ?
1 K 20
makinavaja #4 makinavaja
#1 Los argumentos y las pruebas, si eso, ya otro día... :-D :-D :-D
0 K 12

