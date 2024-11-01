·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
10
clics
Sánchez muestra todo su respaldo al ministro Puente: "Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia"
El presidente defiende al titular de Transportes y destaca la "diferencia" con el PP: "Este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro"
|
etiquetas
:
sánchez
,
puente
,
respaldo
,
adamur
,
trenes
,
ministro
4 comentarios
#3
lib_free
Tambien se lo dió a Abalos y luego dijo que apenas lo conocía. Sanchez y la honestidad no se llevan muy bien.
2
K
26
#1
ContracomunistaCaudillo
*
Este es un criminal igual que Mazón, y el perro lo encubrirá igual que Feijó arropaba al suyo. Que caigan sobre ellos todas las muertes. Cuando el dinero se gasta en putas, luego vienen las desgracias.
5
K
17
#2
ur_quan_master
#1
¿ por qué? ¿nos explicas ?
1
K
20
#4
makinavaja
#1
Los argumentos y las pruebas, si eso, ya otro día...
0
K
12
