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Sánchez inicia su cuarto viaje a China en cuatro años

Sánchez inicia su cuarto viaje a China en cuatro años

El jefe del Ejecutivo se verá con el presidente del gigante asiático Xi Jinping el martes en pleno aumento de las tensiones geopolíticas

| etiquetas: china , españa , comercio , eeuu , irán , guerra
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Mejor a China a hacer negocios que a América a hacer de Yorkshire Terrier de la Internacional Fascista y a vender España y a los españoles, como hacen los derechistas. Más puntos para Sánchez.
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tuiter #7 tuiter
#1 Porque los chinos ya se saben que son unas gentes muy humanitarias y que buscan ser siempre equitativos sin aprovecharse del resto del mundo.
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Spirito #8 Spirito
#7 Noto tu escocio comentario como con retintín. No sé. :troll:
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Tkachenko #9 Tkachenko
#8 multicuentas
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Glidingdemon #11 Glidingdemon
#7 Nada como los españoles que no tenemos intereses, verdad? Lo mismo es asi como se negocia internacionalmente. llamame loco, pero creo que se hace asi.
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Metabarón #3 Metabarón
¡Viva España!
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sotillo #4 sotillo
#3 Viva Perro Sánchez
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oceanon3d #12 oceanon3d *
#4 Si hubiera elecciones para presidente mundial estaría ahí ahí en las encuestas ... hasta ese punto es conocido y apreciado, para bien, fuera España donde las voces en las que delegan muchos eso de "poner algo propio y pensar por si mismos" no esta delegadas a la opinión Anas Rosas, Valleses, Grisos , Iker Jimenes o enanos pelirrojos con hormigas de turno.
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Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
"Va a China a que le inyecten productos secretos para prolongación de vida. El Perro hace mucho que está muer**."
Mi cuñado el Andreso.
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Thirsty #2 Thirsty
Pobre gente hacinados en esas fábricas, todo el día sentados en esas sillas de plástico, ganando una miseria, para que podamos comprar esas baratijas…  media
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 Esa foto parece ser de una fabrica de Apple, de modo que...

"Pobre gente hacinados en esas fábricas"
Entiendo que tu critica es hacia Apple, no ? :roll:

"Baratijas"
Revisa los precios de los productos de Apple xD
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Bhuvaya #6 Bhuvaya
#2 pfff, a ver si os hacen una actualización que sois trolls muy cutres xD xD xD xD
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menéame