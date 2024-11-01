Sánchez inicia su cuarto viaje a China en cuatro años

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#1
Supercinexin
Mejor a China a hacer negocios que a América a hacer de Yorkshire Terrier de la Internacional Fascista y a vender España y a los españoles, como hacen los derechistas. Más puntos para Sánchez.
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#7
tuiter
#1
Porque los chinos ya se saben que son unas gentes muy humanitarias y que buscan ser siempre equitativos sin aprovecharse del resto del mundo.
1
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#8
Spirito
#7
Noto tu escocio comentario como con retintín. No sé.
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#9
Tkachenko
#8
multicuentas
1
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#11
Glidingdemon
#7
Nada como los españoles que no tenemos intereses, verdad? Lo mismo es asi como se negocia internacionalmente. llamame loco, pero creo que se hace asi.
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#3
Metabarón
¡Viva España!
1
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#4
sotillo
#3
Viva Perro Sánchez
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10
#12
oceanon3d
*
#4
Si hubiera elecciones para
presidente mundial
estaría ahí ahí en las encuestas ... hasta ese punto es conocido y apreciado, para bien, fuera España donde las voces en las que delegan muchos eso de "poner algo propio y pensar por si mismos" no esta delegadas a la opinión Anas Rosas, Valleses, Grisos , Iker Jimenes o enanos pelirrojos con hormigas de turno.
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K
8
#10
Estoeslaostia
"Va a China a que le inyecten productos secretos para prolongación de vida. El Perro hace mucho que está muer**."
Mi cuñado el Andreso.
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#2
Thirsty
Pobre gente hacinados en esas fábricas, todo el día sentados en esas sillas de plástico, ganando una miseria, para que podamos comprar esas baratijas…
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-30
#5
aPedirAlMetro
*
#2
Esa foto parece ser de una fabrica de
Apple
, de modo que...
"Pobre gente hacinados en esas fábricas"
Entiendo que tu critica es hacia Apple, no ?
"Baratijas"
Revisa los precios de los productos de Apple
2
K
42
#6
Bhuvaya
#2
pfff, a ver si os hacen una actualización que sois trolls muy cutres
1
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26
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12
comentarios)
menéame
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Mi cuñado el Andreso.
"Pobre gente hacinados en esas fábricas"
Entiendo que tu critica es hacia Apple, no ?
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