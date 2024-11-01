Sánchez hace nuevos guiños a Junts al apoyar que Catalunya y Euskadi formen parte de la UNESCO y la OMT

En la misma contestación, Sánchez ha anunciado también que están trabajando para que Catalunya y Euskadi pertenezcan a la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT) como miembros asociados, como son muchos otros países. El líder socialista ha destacado que mientras se tramita esa inclusión pondrán en marcha un estatuto avanzado para que puedan desplegar sus competencias en estas organizaciones.