Sánchez hace nuevos guiños a Junts al apoyar que Catalunya y Euskadi formen parte de la UNESCO y la OMT

En la misma contestación, Sánchez ha anunciado también que están trabajando para que Catalunya y Euskadi pertenezcan a la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT) como miembros asociados, como son muchos otros países. El líder socialista ha destacado que mientras se tramita esa inclusión pondrán en marcha un estatuto avanzado para que puedan desplegar sus competencias en estas organizaciones.

Torrezzno #11 Torrezzno
Venderia a su madre por un voto
3 K 57
Dene #15 Dene
#11 y quien no lo hace? Que esta haciendo el pp con las amenazas de vox?? Tragar y luego, tragar mas
1 K 15
nemeame #2 nemeame
Se aferra al poder como un koala a su eucalipto. Este si hace falta vende a su madre en Wallapop
3 K 41
RegiVengalil #4 RegiVengalil
#2 le veremos lamiendo el ojete a Puchimon en rueda de prensa, con los medios grabando en directo
2 K 30
RegiVengalil #1 RegiVengalil *
Ya sólo queda reírse.

Al menos nos echamos unas risas

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
3 K 41
#14 dclunedo
#1 Y aumentamos cargos de amiguetes.....  media
1 K 13
RegiVengalil #9 RegiVengalil *
#_6 no has tenido bastante con 7 años de ridículo???
2 K 32
Supercinexin #16 Supercinexin
#8 Ganas que tus medios de derechas no te cuenten nada de los putos indepes... y pierdes sanidad, te roban con sus empresas, tu administración chorreando millones de tus bolsillos a sus chiringuitos privados de mierda como los hospitales esos privados, las instituciones desatendidas cuando más lo necesitan como en la DANA, tus servicios públicos en general cada día más degradados, tus impuestos cada legislatura más altos para pagar a los empresarios que gestionan todo eso...

Un plan sin fisuras.

Ya te digo: yo hasta a Felipe González preferiría con tal de no tener a Mazones, Aguirres, Ayusos, MorenoBonillas y escoria inútil y ladrona similar.

¿En serio no prefieres a Sánchez con Bildu y Puigdemont? Yo sí.
0 K 20
eltxoa #13 eltxoa
#7 tu odio a vascos y catalanes es una razón tan legitima para votar lo que quieras como el que vota preocupado por la sanidad, la educación, la vivienda, infraestructuras, y demás cosas que preocupan a otros.
0 K 10
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
Guiños por ser bastantes decorosos
0 K 8
RegiVengalil #10 RegiVengalil
#7 yo creo que irá mejor, porque este gobierno es un gobierno que defiende que media España parasite de la otra media, el sector productivo, y eso para la economía y el futuro del país es nefasto
0 K 7
#3 Tailgunner
después que cómo coños ha podido salir pp y vox y todos con las manos en la cabeza... lo tengo más claro que el agua: o votoa al pp o voto a vox.. Sé que va a ser un nido de corruptelas y chiringuitos pero lo voy a hacer sólo y simplemente por joder...
1 K 5
RegiVengalil #5 RegiVengalil
#3 Sé que va a ser un nido de corruptelas y chiringuitos

Te refieres a lo de ahora???
0 K 7
#7 Tailgunner
#5 y a lo de después, no pensemos que lo que venga después vaya a ser mejor que lo de ahora, lo único que vamos a ganar es que a los nazionalistas les pararán un poco los pies... si sale lo que decía vox de dejar a los nazionalistas fuera del Congreso ya ni te digo lo feliz que me haría pero pase lo que pase la corrupción, el nepotismo y los chiringuitos continuarán sea quien sea quien gobierne, no te dejes cegar ni engañar...
0 K 6
Supercinexin #6 Supercinexin
#3 A mi me pasa exactamente eso con el PSOE: o voto a Sánchez o voto a quien pongan, ya sea el mismísimo Felipe González. Sé que va a ser un nido de sociatadas, pactos con Junts, y cosas varias que me repugnan, pero lo voy a hacer sólo y simplemente por joder. Por ver los caretos a todos los fachas y putos liberatas que conozco, incluidos familiares y amigos, como Sánchez pacte y revalide, como así espero que haga, cuatro añitos más de Gobierno Sánchez.
0 K 20
#8 Tailgunner
#6 me parece fenomenal pero me da que las próximas elecciones toca ppvox... a ver qué mamarrachadas hacen, al menos los nazionalistas se irán a tomar por culo 4 añitos, algo que ganamos...
1 K 20

