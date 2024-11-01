Sánchez a Feijoo: "¿Y todo eso lo escribe usted, se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría."  

Sánchez ha vuelto a hacer gala de su habitual estilo discursivo en el que ha entremezclando su defensa con recientes publicaciones en medios de prestigio, como el Financial Times, pero también acudiendo a los punch lines habituales que marcan el ritmo del cara a cara. La pregunta registrada de Feijóo era si creía que España funciona. En esta ocasión, el socialista lo resolvió con un parco: "¿Y todo eso lo escribe usted, se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tienen nada que ofrecer".