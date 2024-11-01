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Sánchez a Feijoo: "¿Y todo eso lo escribe usted, se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría."  

Sánchez ha vuelto a hacer gala de su habitual estilo discursivo en el que ha entremezclando su defensa con recientes publicaciones en medios de prestigio, como el Financial Times, pero también acudiendo a los punch lines habituales que marcan el ritmo del cara a cara. La pregunta registrada de Feijóo era si creía que España funciona. En esta ocasión, el socialista lo resolvió con un parco: "¿Y todo eso lo escribe usted, se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tienen nada que ofrecer".

| etiquetas: feijoo , sánchez , cuesta , leer , incompetencia
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8 comentarios
14 1 3 K 153 actualidad
#1 Grahml *
La verdad que Feijoo un poco ridículo sí que es. Efectivamente le cuesta leer la frase:

x.com/i/status/2046861967055315288
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Joder, que se modernice y use un pinganillo igual que ayuso.
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antesdarle #3 antesdarle
Bravo perro 8-D
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tusitala #6 tusitala
#3 El perro muerde
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ronko #4 ronko
Anotop at
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lvalin #8 lvalin
Que mal parlamentario ha sido siempre este gallego...pero cada día da mas vergüenza ajena.
A ver si le sacan ya las cremas, los que mandan de verdad en la derecha....
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Metabarón #5 Metabarón
Señor Feijóo, usted piensa antes de hablar o habla tras pensar?
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johel #7 johel *
#5 Habla sin pensar y para confirmar la excepcion a la regla a veces piensa tras hablar.
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menéame