Sánchez a Feijoo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario"  

El dirigente 'popular' ha querido hacer un juego de palabras con la serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. "Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón", ha asegurado, sin llegar a pronunciar el nombre que quería decir porque en ese momento el tiempo se le ha acabado y el micrófono se le ha apagado.