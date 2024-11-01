edición general
Sánchez a Feijoo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario"

Sánchez a Feijoo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario"  

El dirigente 'popular' ha querido hacer un juego de palabras con la serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. "Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón", ha asegurado, sin llegar a pronunciar el nombre que quería decir porque en ese momento el tiempo se le ha acabado y el micrófono se le ha apagado.

kevers #2 kevers
Anotop, el legendario erudito egipcio, el primer genio que tuvo la humanidad.
2 K 38
tetepepe #4 tetepepe
#2 Pensaba que era poner el culo en pompa en spanglish.
1 K 14
#1 guillersk
La verdad es la verdad, la diga agamenon o el perro
2 K 37
ayatolah #3 ayatolah
Por curiosidad... ¿alguien sabe, tiene idea o se imagina que nombre quería poner a esa serie?
0 K 10
#5 juanmaball
#3 anotop
0 K 7
#6 selufetto *
Es impresionante cómo tenemos algunos que aprender de los votantes del PP. Bueno, mejor dicho como "tienen" algunos. Está claro que para ellos no tiene importancia quién lidere el partido.
El día que pongan a algún personaje carismático y decente de líder, nos vamos los contrarios al carajo.
0 K 6

