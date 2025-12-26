edición general
5 meneos
31 clics
Sánchez se convierte en guía turístico de la Moncloa: "Os voy a hacer un pequeño 'house tour' en plan Isabel Preysler"

Sánchez se convierte en guía turístico de la Moncloa: "Os voy a hacer un pequeño 'house tour' en plan Isabel Preysler"

El presidente Pedro Sánchez muestra los secretos del Palacio de la Moncloa, en un nuevo vídeo en Instagram, con risas y tomas falsas para que todo resulte más espontáneo y cercano.

| etiquetas: sánchez , moncloa , instagram
4 1 0 K 56 ocio
4 comentarios
4 1 0 K 56 ocio
javierchiclana #2 javierchiclana *
Creo que, políticamente, le (nos) vendría genial hacer vídeos periódicos, comentando la actualidad, sin intermediarios. Como hacía AMLO en México. O hay algo que haga reflexionar a la gente o nos vemos con un gobierno fascista en poco.
0 K 20
#4 poxemita
#2 Aló Presidente.
1 K 20
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo *
¿Sale Ambrosio Óscar Puente a servir los bombones?
0 K 19
#3 poxemita
#1 Oscar Puente es el chofer de los Adams. Para los bombones está Félix.
1 K 30

menéame