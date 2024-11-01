edición general
Sánchez cesa de forma fulminante a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa

El Consejo de Ministros del próximo martes cesará a Hernández de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La salida ha sido coordinada por el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este mismo domingo, pese a que quien fue mencionado por las denunciantes como cómplice y encubridor de Salazar negó los hechos, al igual que los integrantes de su departamento que fueron interrogados por el escándalo.

#1 Klamp
Esto es la polla. "desaparecen" las denuncias por un error técnico que luego vuelve pero no van a investigar porque ya está dado de baja pero como la prensa lo saca pues habrá que hacer algo. Ahora sacan al segundo del susodicho, señalado por las víctimas, pero lo niegan todo, sale porque ya y tal. Cuidado que si no les votas llega la turbo derecha machista
Quel #2 Quel
#1 No te desvíes de lo importante. Han sacado un libro machista. Eso si es grave.
menéame