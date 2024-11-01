Sánchez cesa de forma fulminante a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa

El Consejo de Ministros del próximo martes cesará a Hernández de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La salida ha sido coordinada por el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este mismo domingo, pese a que quien fue mencionado por las denunciantes como cómplice y encubridor de Salazar negó los hechos, al igual que los integrantes de su departamento que fueron interrogados por el escándalo.