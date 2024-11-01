Sánchez carga contra Feijóo y Abascal por mantener a Mazón: "Es indecente"

El presidente ha cargado contra Carlos Mazón por su gestión “negligente”. Pero ha señalado a otros dos responsables: “su jefe político Feijóo” y el líder de Vox, Santiago Abascal, por permitir que siga en el poder. “Su apoyo es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la DANA”, ha arremetido Sánchez.
| etiquetas: mazon , abascal , feijoo
La linea cerrada de vía estrecha
Ampliación de San Marcos
Teatro Emperador
León Valladolid
Ponferrada Orense
Talleres de Renfe
Torneros
Parador de Riaño o de Villablino
Ronda este
Soterramiento en San Andrés
Ampliación del incibe
Peaje de Asturias
....
Es acojonante que haya conseguido superar a Rajoy (plena crisis económica) en no hacer NADA, absolutamente NADA de los proyectos que llevan 7 años en… » ver todo el comentario
Que estén o no estén en la oficina es lo de menos, ya que de todos modos a ellos nunca les ha gustado trabajar y ya hacen todo lo que tienen que hacer sin tener que dar la cara, como las ratas que son.
Mazón sigue ahí primero que nada porque Vox lo sostiene y segundo porque Feijóo, que es un pedacito de mierda, no lo retira para que pongan a otro igual o peor que él.