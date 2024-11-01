edición general
Sánchez carga contra Feijóo y Abascal por mantener a Mazón: "Es indecente"

El presidente ha cargado contra Carlos Mazón por su gestión “negligente”. Pero ha señalado a otros dos responsables: “su jefe político Feijóo” y el líder de Vox, Santiago Abascal, por permitir que siga en el poder. “Su apoyo es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la DANA”, ha arremetido Sánchez.

etiquetas: mazon , abascal , feijoo
10 comentarios
#1 tierramar
Es indecente mantener a Mazon, a Bonilla , a Rueda, es indecente que Abalos mantega el acta de diputado, es indecente que Sanchez compre armas para Ucrania,... es indecente lo que el PPSOE ha hecho con la sanidad andaluza con resultado de muertes
0 K 18
#2 Antipalancas21
#1 Te has olvidado de la principal indecente entre todos los que pones por indecentes. xD
0 K 20
#3 Marisadoro
#1 Y es indecente ampararse en una falaz equidistacia.
3 K 48
#7 ur_quan_master
#1 ok. Entonces seguimos igual, no? ¬¬
1 K 31
#6 Somozano
Hoy en León en un acto para presentar al candidato del PSOE de CyL por supuesto no hablo de

La linea cerrada de vía estrecha
Ampliación de San Marcos
Teatro Emperador
León Valladolid
Ponferrada Orense
Talleres de Renfe
Torneros
Parador de Riaño o de Villablino
Ronda este
Soterramiento en San Andrés
Ampliación del incibe
Peaje de Asturias
....

Es acojonante que haya conseguido superar a Rajoy (plena crisis económica) en no hacer NADA, absolutamente NADA de los proyectos que llevan 7 años en…   » ver todo el comentario
1 K 17
#5 Celsar
Tiene razón.
0 K 11
#4 jjmf
Vox salió del gobierno de la comunidad valenciana en julio de 2024, antes de la Dana.
0 K 7
#8 Tyrion113
#4 pero apoya mantener al indecente en su cargo
2 K 29
#10 jjmf
#8 #9 Y por qué no presenta el PSOE una moción de censura contra Mazón y que Vox se retrate?
0 K 7
#9 Supercinexin
#4 Vox son los hijos de puta que mantienen a Mazón en la Generalitat, le aprueban todos los presupuestos y se pasan el día con el "sanchismo" y lanzando amenazas a la jueza y mandando a sus perros abogados a joder la causa de la DANA.

Que estén o no estén en la oficina es lo de menos, ya que de todos modos a ellos nunca les ha gustado trabajar y ya hacen todo lo que tienen que hacer sin tener que dar la cara, como las ratas que son.

Mazón sigue ahí primero que nada porque Vox lo sostiene y segundo porque Feijóo, que es un pedacito de mierda, no lo retira para que pongan a otro igual o peor que él.
0 K 20

