Sánchez carga contra Feijóo y Abascal por mantener a Mazón: "Es indecente"

El presidente ha cargado contra Carlos Mazón por su gestión “negligente”. Pero ha señalado a otros dos responsables: “su jefe político Feijóo” y el líder de Vox, Santiago Abascal, por permitir que siga en el poder. “Su apoyo es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la DANA”, ha arremetido Sánchez.