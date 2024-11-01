edición general
6 meneos
5 clics
Sánchez asegura que se van a revalorizar las pensiones "con o sin el PP": el Gobierno negocia un nuevo decreto para el martes

Sánchez asegura que se van a revalorizar las pensiones "con o sin el PP": el Gobierno negocia un nuevo decreto para el martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP". Así lo ha advertido en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero. "Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir"

| etiquetas: sanchez , pensiones , revalorización , pp , decreto , martes
5 1 1 K 55 actualidad
3 comentarios
5 1 1 K 55 actualidad
makinavaja #2 makinavaja *
SI les preocuparan mucho las pensiones y los pensionistas presentarían la revalorización de las pensiones por separado...
2 K 30
sorrillo #1 sorrillo
Repiten la artimaña del omnibus de la anterior ocasión.

La redactan para que se rechace, consiguen los titulares electoralistas y luego hacen lo honesto que es votarlo por separado para que se apruebe.
1 K 17
desastrecolosal #3 desastrecolosal *
#1 ¿Si sus votantes tragan, para que cambiar de estrategia?  media
0 K 7

menéame