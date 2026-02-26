edición general
Sánchez anuncia que el Consejo de Estado avala blindar el aborto en la Constitución

"Vamos a blindar el derecho al aborto. Somos el gobierno de los derechos", ha defendido al anunciar la decisión del Consejo de Estado.

Gry
¿Lo incluirán como un derecho de todos los españoles o solo de las mujeres?

Hay hombres que han parido en España y el Gobierno tiende a olvidarse de ello.

cenutrios_unidos
Ahora que apunta a que van a perder las elecciones lo mismo hasta derogan la ley mordaza...

Cuchifrito
No tienen apoyos para sacar leyes corrientes y van a tener para cambiar la constitución ...

Quel
Ah. ¿ Pero ese tío se cree que qun gobierna ? ¿ Con que apoyos, señó sanche ?
:troll:

Mltfrtk
Ya están tardando. A los fascistas no les va a temblar la mano a la hora prohibirlo.


