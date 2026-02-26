·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4351
clics
Inquiokupas
4679
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
4126
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
5215
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
5043
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
más votadas
545
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
483
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
596
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones
369
Israel empuja a un éxodo al último pueblo cristiano de Cisjordania
397
Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
6
clics
Sánchez anuncia que el Consejo de Estado avala blindar el aborto en la Constitución
"Vamos a blindar el derecho al aborto. Somos el gobierno de los derechos", ha defendido al anunciar la decisión del Consejo de Estado.
|
etiquetas
:
sánchez
,
aborto
,
campaña
5
1
0
K
57
Ppsoe
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
57
Ppsoe
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
*
¿Lo incluirán como un derecho de todos los españoles o solo de las mujeres?
Hay hombres que han parido en España y el Gobierno tiende a olvidarse de ello.
0
K
16
#2
cenutrios_unidos
Ahora que apunta a que van a perder las elecciones lo mismo hasta derogan la ley mordaza...
0
K
12
#3
Cuchifrito
No tienen apoyos para sacar leyes corrientes y van a tener para cambiar la constitución ...
0
K
11
#5
Quel
Ah. ¿ Pero ese tío se cree que qun gobierna ? ¿ Con que apoyos, señó sanche ?
0
K
7
#4
Mltfrtk
Ya están tardando. A los fascistas no les va a temblar la mano a la hora prohibirlo.
1
K
4
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay hombres que han parido en España y el Gobierno tiende a olvidarse de ello.