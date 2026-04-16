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El 'salvaje oeste' en el alquiler en València: pisos a 800 euros con la luz pinchada y sin agua caliente

El 'salvaje oeste' en el alquiler en València: pisos a 800 euros con la luz pinchada y sin agua caliente

Uno de los afectados explicó a este diario que acaba de dejar un piso que alquiló hace un año en el centro de València por el que pagaba 800 euros pese a que carecía de agua caliente y de conexión legal a la red eléctrica. La "jungla" en la que se ha convertido el mercado inmobiliario ante la falta de vivienda está incrementando este tipo de abusos. Hay pequeños inversores con varias viviendas que trocean los inmuebles por habitaciones e incluso eliminan el salón para añadir un dormitorio y maximizar las ganancias.

| etiquetas: alquiler , valència , pisos
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3 comentarios
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Connect #1 Connect
El inversor solo se aprovecha de la situación. No hay vivienda y si mucha necesidad. El gobierno, en este caso los autonómicos (pero también el central por la magnitud) deberían putear a base de bien a esos inversores jodiendo su negocio a base de impulsar nuevas viviendas. Así no podrán hacer negocio.

¿Puteamos a esos inversores sin escrúpulos? ¿O simplemente los detenemos y les echamos la culpa de todo que siempre es más barato que construir?
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#3 chavi
Hay pequeños inversores con varias viviendas que trocean los inmuebles por habitaciones e incluso eliminan el salón para añadir un dormitorio y maximizar las ganancias.

Y hay gente que defiende esa práctica que debería estar más que prohibida.
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#2 Borgiano
El cobete.
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