El 'salvaje oeste' en el alquiler en València: pisos a 800 euros con la luz pinchada y sin agua caliente

Uno de los afectados explicó a este diario que acaba de dejar un piso que alquiló hace un año en el centro de València por el que pagaba 800 euros pese a que carecía de agua caliente y de conexión legal a la red eléctrica. La "jungla" en la que se ha convertido el mercado inmobiliario ante la falta de vivienda está incrementando este tipo de abusos. Hay pequeños inversores con varias viviendas que trocean los inmuebles por habitaciones e incluso eliminan el salón para añadir un dormitorio y maximizar las ganancias.