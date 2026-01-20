edición general
Salvador Illa sufre una osteomielitis de la sínfisis púbica provocado por Streptococcus dysgalactiae

Salvador Illa sufre una osteomielitis de la sínfisis púbica provocado por Streptococcus dysgalactiae

Las pruebas médicas confirman que Illa sufre una infección bacteriana En las últimas horas el presidente de la Generalitat ha experimentado «una recuperación y evolución muy favorable y muy positiva».

#1 Leclercia_adecarboxylata *
En las últimas horas ha sufrido «un pico de fiebre» que, en palabras de los médicos, ha permitido acotar la investigación en la línea de la infección.

Explico. En el seno de una infección, cuando hay una fiebre, si esta se acompaña típicamente se "tiritonas", se habla de una fiebre de perfil bacteriémico. Esto es porque es en estos momentos en los que los hemocultivos tienen mayor rentabilidad dado que es el paso transitorio se microorganismos desde una fuente primaria por el…   » ver todo el comentario
YeahYa #2 YeahYa
#1 Gracias por la explicación!
Skiner #3 Skiner *
#0 #1 Empieza a parecer los partes médicos que daban con Franco :troll:
Dakaira #5 Dakaira
Hostia... El titular es como un trabalenguas.

Por otro lado irrelevante del todo y muy fuera de lugar.
elsnons #4 elsnons *
El Molt Honorable tiene una infección que afecta al pubis.
Findeton #6 Findeton *
Aquí otro titular: El Hospital Vall d'Hebron asegura que Illa ha recibido el mismo trato que otros ciudadanos
www.infobae.com/espana/agencias/2026/01/20/el-hospital-vall-dhebron-as

Por supuesto que van a decir que no hay trato especial y Por supuesto que habrá trato especial. Los políticos son los dueños del sistema de sanidad estatal. Por eso yo hablo de sistema estatal y no "público".
