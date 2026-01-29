edición general
La salud mental de Trump desata cada vez más recelos y dudas en Bruselas

Entre los diplomáticos europeos establecidos en Bruselas, los líderes de las instituciones comunitarias e incluso en las conversaciones de los presidentes y primeros ministros...

etiquetas: trump , salud mental , ue , eeuu
Pointman #1 Pointman
Pues yo lo veo igual que siempre. Lo que pasa es que va a calzón sacado porque lleva toda está legislatura rodeado de lameculos y sinvergüenzas que le doran la píldora las 24 horas del día.
#4 Eukherio
#1 Sí, yo creo que la primera vez conseguían pararlo un poco, pero ahora solo va con los que le dicen sí a todo, con lo que está infinitamente más caótico.
themarquesito #8 themarquesito
#1 Ahora está igual de desquiciado que siempre en su retórica, pero ya hace tiempo que es incapaz de hilar frases enteras, le cuesta hablar en condiciones, se duerme en sus reuniones, y otros síntomas poco halagüeños
#2 concentrado
Bueno, la psicopatía que maneja la vemos en varios mandatarios. Lo grave es que él es uno de los pocos que tiene botón nuclear.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Porque hasta hace 3 meses no había indicios no? xD

Yo le veo como siempre
EGraf #7 EGraf
si recién les desata recelos a los Bruselas será porque los de Bruselas son algo lentitos, porque no es que Trump haya cambiado abruptamente de un día a otro...
#6 Barriales *
Están preparando el terreno para evitar imputaciónes penales.
#3 AlexGuevara
No solo en Bruselas….
