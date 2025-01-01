Los salarios de los directivos en España siguen al alza, un 3,8% en el primer trimestre de 2025

Mientras tanto, el 70% del salario medio de un directivo en España fue en 2024 un 459% superior al salario mínimo interprofesional, situado en 15.876 euros anuales. Pese a los avances en materia de liderazgo, la brecha de género en las posiciones directivas es aún significativa. El el Ibex-35, el crecimiento fue mayor, con un alza cercana a 5 puntos respecto al 2024, según el informe del Grupo Synergie. La mediana del crecimiento salarial de estos perfiles está en el 5%, aunque el 9% de las compañías pretenden aumentar hasta el 30%.
| etiquetas: salarios , directivos , españa , alza , 3 , 8% , trimestre
Curiosa manera de evitar decir que el sueldo medio de un directivo es de 103.874 euros. Y me juego un café a que es la parte fija, sin variable (que igual es un 50%) ni otros beneficios sociales.
Estos no son pensionistas, hay que disimular.