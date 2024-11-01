El salario mínimo español es el séptimo más elevado de los 22 países de la UE que tienen uno fijado por ley

El salario mínimo español, de 1.381 euros al mes en doce pagas, es el séptimo más voluminoso de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, por lo que quedó por detrás del de Francia o Alemania. Según los datos de Eurostat, las nóminas más elevadas fueron las de Luxemburgo (2.704 euros), Irlanda (2.391) y Alemania (2.343). Mientras que las más escasas fueron las de Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (795).
Es curioso como los beneficios empresariales no paran de subir mientras que los salarios suben bastante menos.
Así que si pueden pagar más.
Por tu regla de tres, joder se esta subiendo el salario mínimo cada año!!! los pobres cada vez cobran más!! no se pueden quejar! ahora pueden comprar mas cosas que antes!
tu cuál crees que sería el smi de España en el caso de que el PP hubiera gobernando estos años atrás...el de Bulgaria?
Nivel de vida en Bulgaria
Coste básico de vida en Bulgaria (aprox. 2025)
Alquiler (apartamento 1 dormitorio en ciudad media): 200–350 €
Comida para una persona al mes: 150–200 €
Transporte público: 25–35 €… » ver todo el comentario
Y aquí hay dos factores:
1) ¿Qué porcentaje de población cobra básicamente ése salario mínimo, y qué porcentaje cobra sólo un poco más?
2) Como dice #4, la trampa está en el nivel de vida. Cobrar 1200 euros no es la misma capacidad adquisitiva en todos los países.
El sueldo mínimo solo sirve para que los buitres te dejen algo para subsistir.
Y ojo con la trampa... que no todos los países tienen el mismo nivel de vida... y no es lo mismo 1200e en un país que en otro..
En España han decidido ir subiendolo a marchas forzadas y lo que ha ocurrido es que cada vez tienes a más gente cobrando el SMI o cifras muy cercanas.
Por el contrario el SMI en Países Bajos, Alemania o Bélgica lo tienen algo mayor que nosotros, pero es que además pocas son las personas que lo cobran, lo habitual es cobrar algo por encima y mucha más gente cobra muy por encima de ese SMI.