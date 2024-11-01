edición general
3 meneos
28 clics

El salario mínimo español es el séptimo más elevado de los 22 países de la UE que tienen uno fijado por ley

El salario mínimo español, de 1.381 euros al mes en doce pagas, es el séptimo más voluminoso de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, por lo que quedó por detrás del de Francia o Alemania. Según los datos de Eurostat, las nóminas más elevadas fueron las de Luxemburgo (2.704 euros), Irlanda (2.391) y Alemania (2.343). Mientras que las más escasas fueron las de Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (795).

| etiquetas: salario mínimo , europa , españa
2 1 1 K 25 actualidad
19 comentarios
2 1 1 K 25 actualidad
Comentarios destacados:      
Alakrán_ #7 Alakrán_
#3 Pues somos la cuarta economía de la UE, así que si, hay lugar a la mejora.
Es curioso como los beneficios empresariales no paran de subir mientras que los salarios suben bastante menos.
9 K 98
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Pues todavía hay margen de mejora.
8 K 61
BlackDog #3 BlackDog *
#1 xD xD xD xD Tu que crees que pasaría si ponemos un SMI de 2.700€como en Luxemburgo? es que no os da
1 K 18
kosako #9 kosako
#3 me creería tus quejas si no fuera porque las grandes empresas tienen cada año aumento de beneficios. No hay dos años que mantengan los ya de por si enormes beneficios.. siempre lo superan.

Así que si pueden pagar más.
3 K 41
BlackDog #17 BlackDog *
#9 Claro que ganan más, como los funcionarios y los pensionistas xD si el coste de vida sube y el arroz pasa de valer 1.20 a 1.40 pues ganaran 20 céntimos más por paquete de arroz, también les cuesta 5 céntimos mas la gasolina y los salarios y alquilar locales y materias primas y electricidad.... :shit: :shit: una cosa son los beneficios absolutos, y otra cosa beneficios reales (beneficio sobre ventas) y teniendo en cuenta la inflacción....

Por tu regla de tres, joder se esta subiendo el salario mínimo cada año!!! los pobres cada vez cobran más!! no se pueden quejar! ahora pueden comprar mas cosas que antes! xD xD xD
0 K 6
flyingclown #10 flyingclown
#3 Si ese fuera el SMI donde crees que acabaría, ¿En suiza o en tu barrio/país?
0 K 9
BlackDog #16 BlackDog
#10 En Suiza
0 K 6
fofito #14 fofito
#3 La pregunta no es esa ,la pregunta correcta es :
tu cuál crees que sería el smi de España en el caso de que el PP hubiera gobernando estos años atrás...el de Bulgaria?
0 K 11
BlackDog #15 BlackDog *
#14 No tengo ni puta idea de cual seria el SMI con el PP podría ser 600 o podría ser 1.500, la cuestión no seria el SMI sino el nivel de coste de vida, si yo cobrase el SMI y tuviera que elegir vivir en España o Bulgaria viviría mejor en Bulgaria segun chatgpt xD xD xD xD

Nivel de vida en Bulgaria
Coste básico de vida en Bulgaria (aprox. 2025)

Alquiler (apartamento 1 dormitorio en ciudad media): 200–350 €

Comida para una persona al mes: 150–200 €

Transporte público: 25–35 €…   » ver todo el comentario
0 K 6
Gnomo #6 Gnomo
#1 Total, la solución es imprimir dinero xD
0 K 12
Alakrán_ #11 Alakrán_
#6 Creo que andas muy perdido, no estamos hablando de gasto público, si no del reparto de riqueza.
2 K 33
Gnomo #5 Gnomo *
Hablad del sueldo medio, que es el que da vergüenza y da la realidad de los sueldos de un país
2 K 33
#8 asgard_gainsborough *
#5 Del medio no, del mediano (más común), que la distribución no es simétrica.
Y aquí hay dos factores:
1) ¿Qué porcentaje de población cobra básicamente ése salario mínimo, y qué porcentaje cobra sólo un poco más?
2) Como dice #4, la trampa está en el nivel de vida. Cobrar 1200 euros no es la misma capacidad adquisitiva en todos los países.
0 K 10
Gnomo #12 Gnomo
#8 ambos son significativos
0 K 12
flyingclown #13 flyingclown
#5 Este es el comentario bueno.
El sueldo mínimo solo sirve para que los buitres te dejen algo para subsistir.
0 K 9
#4 JoshJash *
Y hay países que no tienen un salario mínimo como tal... pero pagan decentemente..como sería Suecia, Finlandia, Dinamarca y Austria. (La otra sin salario mínimo es Italia y ya no podemos decir que pague tan bien)
Y ojo con la trampa... que no todos los países tienen el mismo nivel de vida... y no es lo mismo 1200e en un país que en otro..
1 K 18
flyingclown #18 flyingclown
En la pastelería Suiza, en el bar Alonso, en la clínica dental Manzana, en la academia Oxford, en el mecánico lorenzo, en la óptica Antonio, en el teatro, en el cine.... 2700 se van volados si tienes familia.
0 K 9
bigmat #19 bigmat
Como muchos ya comentais saber que SMI tiene un país u otro y comparar eso sin mas datos es inútil.

En España han decidido ir subiendolo a marchas forzadas y lo que ha ocurrido es que cada vez tienes a más gente cobrando el SMI o cifras muy cercanas.

Por el contrario el SMI en Países Bajos, Alemania o Bélgica lo tienen algo mayor que nosotros, pero es que además pocas son las personas que lo cobran, lo habitual es cobrar algo por encima y mucha más gente cobra muy por encima de ese SMI.
0 K 7
#2 Jotax
Pues de los países de economía mas elevada de Europa parece que somos de los últimos
0 K 6

menéame