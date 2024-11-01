El salario mínimo español es el séptimo más elevado de los 22 países de la UE que tienen uno fijado por ley

El salario mínimo español, de 1.381 euros al mes en doce pagas, es el séptimo más voluminoso de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, por lo que quedó por detrás del de Francia o Alemania. Según los datos de Eurostat, las nóminas más elevadas fueron las de Luxemburgo (2.704 euros), Irlanda (2.391) y Alemania (2.343). Mientras que las más escasas fueron las de Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (795).