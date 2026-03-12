edición general
Un sacerdote jubilado mata a un peatón mientras conducía a 36 kilómetros por hora: la familia de la víctima no va al juicio y “opta por el perdón”

Un sacerdote jubilado mata a un peatón mientras conducía a 36 kilómetros por hora: la familia de la víctima no va al juicio y "opta por el perdón"

El accidente ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el religioso circulaba a 36 kilómetros por hora por una zona limitada a 30 km y atropelló a Yves Billaud en un paso de peatones. Tras el impacto, la víctima sufrió heridas graves y falleció días después en el hospital. El sacerdote, que nunca había tenido problemas con la justicia, dijo ante el tribunal: “No lo vi en absoluto. Fue el golpe lo que me alertó”

