Un sacerdote danés juzgado por posesión de 80.000 imágenes de pornografía infantil las compara con una "colección de estampillas"

Tom Thygesen Frederiksen de 60 años es juzgado por posesión de 80.000 imágenes y 2.300 videos pedopornográficos. Frederiksen afirmó que no pagó por el contenido y nunca ha sentido atracción sexual por los niños pero que desarrolló una adicción al hacer abrir un enlace con "fotos prohibidas". "Hubo fascinación porque era prohibido", declaró. Interrogado sobre la razón para descargar tal cantidad de ficheros, dijo que era "como coleccionar estampillas, pero de manera totalmente inapropiada". La Fiscalía pedirá una pena de 6 meses de cárcel.

pepel
Las quería repartir el domingo en misa.
0 K 19
#2 MenéameParaLosFascistas
La fiscalía le pide 6 meses de cárcel? Para flipar...
1 K 13
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Y yo lo comparo a él con un auténtico perro muerto e hijoputa.
0 K 12
EvilPreacher #6 EvilPreacher
Son sus costumbres y hay que respetarlas y subvencionarlas. O eso, o reprimir a las empresas que se aprovechan de las creencias irracionales de la gente. No hay medias tintas.
0 K 11
magnifiqus #4 magnifiqus
Enfermo e imbécil el socerdote este
0 K 8
#3 jaramero
Lo acojonante es que no ve nada malo
0 K 7

