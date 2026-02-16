Un sacerdote danés juzgado por posesión de 80.000 imágenes de pornografía infantil las compara con una "colección de estampillas"

Tom Thygesen Frederiksen de 60 años es juzgado por posesión de 80.000 imágenes y 2.300 videos pedopornográficos. Frederiksen afirmó que no pagó por el contenido y nunca ha sentido atracción sexual por los niños pero que desarrolló una adicción al hacer abrir un enlace con "fotos prohibidas". "Hubo fascinación porque era prohibido", declaró. Interrogado sobre la razón para descargar tal cantidad de ficheros, dijo que era "como coleccionar estampillas, pero de manera totalmente inapropiada". La Fiscalía pedirá una pena de 6 meses de cárcel.
