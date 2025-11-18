¿Qué se sabe del despliegue militar y los ataques de EE.UU. frente a las costas de Venezuela y Colombia?

EE.UU. intensifica su campaña militar en el Caribe y el Pacífico, supuestamente con el tráfico de drogas en el punto de mira. Estados Unidos ha bautizado como "Lanza del Sur" la campaña militar que lleva a cabo desde el pasado verano en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, una operación que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha desencadenado una oleada de ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela y ha elevado la tensión regional.