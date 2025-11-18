edición general
¿Qué se sabe del despliegue militar y los ataques de EE.UU. frente a las costas de Venezuela y Colombia?

EE.UU. intensifica su campaña militar en el Caribe y el Pacífico, supuestamente con el tráfico de drogas en el punto de mira. Estados Unidos ha bautizado como "Lanza del Sur" la campaña militar que lleva a cabo desde el pasado verano en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, una operación que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha desencadenado una oleada de ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela y ha elevado la tensión regional.

El anuncio de la iniciativa lo realizó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la red social X. Explicó que las acciones estarán coordinadas por un grupo de trabajo conjunto y el Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Washington en América Central y del Sur. Aunque sin detallar la magnitud del operativo, el mensaje coincidió con la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor del Pentágono, acompañado de su grupo de ataque —más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves—, además de buques de guerra, un submarino nuclear y cazabombarderos ya desplegados en la zona.
