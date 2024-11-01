·
Ryanair aumenta su dominio en España con récord de pasajeros en pleno enfrentamiento con Aena
Logra más de 68 millones de pasajeros, se afianza con una cuota del 21,2% del total y registra un nuevo récord pese a empezar a reducir su oferta en algunos aeropuertos
etiquetas
ryanair
aena
pasajeros
record
aeropuertos
actualidad
#1
HeilHynkel
Es curioso ver como los libertarras aplauden a la mayor succionadora de subvenciones públicas del transporte aéreo.
#2
Seat127
#1
y además demuestra que somos capaces de asumir cualquier barbaridad por ahorrar 4 duros yendo de vacaciones, a pesar de todos los abusos que hace la compañía.
