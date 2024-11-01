edición general
Ryanair aumenta su dominio en España con récord de pasajeros en pleno enfrentamiento con Aena

Logra más de 68 millones de pasajeros, se afianza con una cuota del 21,2% del total y registra un nuevo récord pese a empezar a reducir su oferta en algunos aeropuertos

Es curioso ver como los libertarras aplauden a la mayor succionadora de subvenciones públicas del transporte aéreo.
#1 y además demuestra que somos capaces de asumir cualquier barbaridad por ahorrar 4 duros yendo de vacaciones, a pesar de todos los abusos que hace la compañía.
