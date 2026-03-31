Los rusos redujeron significativamente su gasto a principios de 2026. [RU]

Las mayores caídas afectaron a las ventas de artículos no alimentarios (electrodomésticos, productos químicos para el hogar), así como a los bienes cuyos precios aumentaron debido al aplazamiento de las compras de enero a diciembre. También se observó un descenso en el consumo de servicios, según el Centro de Análisis Macroeconómico y Previsión a Corto Plazo (CMASF). El año pasado, los rusos comenzaron a comprar menos artículos no alimentarios, ya que es más fácil ahorrar en ellos posponiendo las compras, destacó Natalia Milchakova...