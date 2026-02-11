Rusia tomará medidas de tipo «militar» si se militariza Groenlandia

Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia. En un discurso en el Parlamento el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que: «Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares».Lavrov también acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como «ciudadanos de segunda clase».
