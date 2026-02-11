edición general
Rusia tomará medidas de tipo «militar» si se militariza Groenlandia

Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia. En un discurso en el Parlamento el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que: «Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares».Lavrov también acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como «ciudadanos de segunda clase».

Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Si hacéis lo que os sale de los cojones, como poner IRCBM en Bielorrusia porque patatas. Lo triste es que haya quien les compre el relato.
7
StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 como poner IRCBM en Bielorrusia porque patatas

Primo... cortate un poco cuando luego eres un defensor de:

www.nato.int/content/dam/nato/legacy-wcm/media_pdf/2022/2/pdf/220204-f
6
Tkachenko #5 Tkachenko *
#3 esto de tener a mamporreros 24/7/365 dando la brasa no debe resultar barato. La pregunta es, ¿quien paga? o_o

PD: Que rápido han acudido los clones a subirle el karma xD
0
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#3 primito córtate un poco con los invents que demuestras que no sabes ni por donde te da el aire.
1
Huginn #4 Huginn
#1 Calma, calma.  media
1
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#4 que me calme de que? Los nukes que acaban de poner en Bielorrusia solo llegan a la UE, no sé a qué viene lo de las bases de eeuu, supongo que a falta de poder rebatir lo que digo hay que decir algo, aunque poco o nada tenga que ver.
0
Huginn #9 Huginn
#7 Digo que te exaltas (o eso quieres hacer creer) por algo que la OTAN ( básicamente los EEUU) ya ha hecho contra Rusia y con unas capacidades muy superiores. Pero como son de los nuestros...
1
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#9 si no te exaltas porque han puesto IRCBM plantando a 450 millones de europeos, entre los que tú te encuentras, porque si es un problema tuyo que deberías hacerte mirar, porque no es una reacción racional.
0
Huginn #12 Huginn
#10 Saludos doblemoralista
0
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
#1 Hombre, se pueden defender las cosas sin tomar como tontos a los demás, al más puro estilo Trump. Te explico con un ejemplo real lo pobreza argumental que acabas de ejecutar:

- 1958-1959, los ee.uu. instalan misiles nucleares en Italia, a tiro de piedra de Yugoslavia y resto de países del pacto de Varsovia, y en Turquía, a tiro de piedra de Moscú.

- A continuación la URSS pone el grito en el cielo y recibe la respuesta de no se qué mundo libre, libertad y no se qué más.

- 1961, los ee.uu.…   » ver todo el comentario
2
Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario
Menuda pinza están haciendo Rusia y EEUU con Groenlandia. Que no os sorprenda que en aras de la paz mundial y el entendimiento mutuo, se acaben repartiendo la isla.
1
vviccio #2 vviccio
Rusia tomará medidas de tipo «militar» si se militariza [PONGA AQUÍ CUALQUIER PAÍS].
1
platypu #11 platypu
Que pais querra invadir esta vez?
1

