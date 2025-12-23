Rusia pone la primera multa por incitar a una mujer al aborto

Una mujer amparada por la fundación antiabortista 'Mujeres Por La Vida' le comunicó a su pareja estar embarazada de gemelos, quien por razones económicas se opuso a ser padre y propuso pagar por el aborto, acto que disgustó a la embarazada y que le llevó a poner fin a la relación y denunciar al hombre. La fundación le brindó a la mujer ayuda legal y psicológica para que continuara con la denuncia y su embarazo. El padre, que fue multado con 5.000 rublos (63 dólares), admitió los hechos durante el juicio, pero negó haber incitado a su expareja a abortar.