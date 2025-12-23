edición general
Rusia pone la primera multa por incitar a una mujer al aborto

Una mujer amparada por la fundación antiabortista 'Mujeres Por La Vida' le comunicó a su pareja estar embarazada de gemelos, quien por razones económicas se opuso a ser padre y propuso pagar por el aborto, acto que disgustó a la embarazada y que le llevó a poner fin a la relación y denunciar al hombre. La fundación le brindó a la mujer ayuda legal y psicológica para que continuara con la denuncia y su embarazo. El padre, que fue multado con 5.000 rublos (63 dólares), admitió los hechos durante el juicio, pero negó haber incitado a su expareja a abortar.

3 comentarios
Poca vista. Si se hubiera caído por la ventana sería razón de estado.
la rusia de los derechos! que va ser lo siguiente que te metan 12 años por llamar guerra o invasion a la operacion militar especial :shit:
Luego los nazis son los otros....
