Rusia intensifica su guerra híbrida en Moldavia antes de las elecciones: bots, desinformación y compra de votos

Redes de bots, órdenes gubernamentales falsas e incluso sacerdotes eclesiásticos subordinados a Moscú: Rusia ha intensificado su ataque híbrido contra Moldavia en vísperas de las elecciones parlamentarias del domingo. Eugen Muravschi, experto asociado del 'think tank' moldavo 'WatchDog.md', declaró a 'Euronews' que Rusia ha estado utilizando un variado abanico de herramientas en su guerra híbrida, "invirtiendo tanto dinero en esto que es difícil hacer un seguimiento de las cifras", siendo la compra de votos la amenaza más seria.