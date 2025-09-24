edición general
Rusia intensifica su guerra híbrida en Moldavia antes de las elecciones: bots, desinformación y compra de votos

Redes de bots, órdenes gubernamentales falsas e incluso sacerdotes eclesiásticos subordinados a Moscú: Rusia ha intensificado su ataque híbrido contra Moldavia en vísperas de las elecciones parlamentarias del domingo. Eugen Muravschi, experto asociado del 'think tank' moldavo 'WatchDog.md', declaró a 'Euronews' que Rusia ha estado utilizando un variado abanico de herramientas en su guerra híbrida, "invirtiendo tanto dinero en esto que es difícil hacer un seguimiento de las cifras", siendo la compra de votos la amenaza más seria.

#5 BurraPeideira_
Y el mundo libre, el jardín democrático, ¿hará algo de eso de lo que acusan a Rusia?
¿Recibirá ese think tank Moldavo financiación de alguna organización extranjera?
Hostias Pedrín!!
PRINCIPALES DONANTES Y SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO)
Fundación Europea para la Democracia
Fundación Nacional para la Democracia
Fondo Fiduciario del Mar Negro
Comisión Europea
Embajada de Estados Unidos en Moldavia
Instituto de Reportajes

#8 sarri
#5 Aquí todo dios metiendo mano, y los moldavos a pagar las consecuencias...
#9 BurraPeideira_
#8 Es que hay que tener huevos gordos para denunciar injerencia extranjera desde esa organización. Y euronews para citar a este supuesto experto y la organización para la que trabaja, en otros medios lo han visto venir y solo citan fuentes del gobierno moldavo.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Es muro de pago, además de que esta ofrece más información, no es el aviso gubernamental. Casi que la dejo un rato y que decida el pueblo. Gracias de todos modos.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Vale, no había entrado a una ni a otra.

Si llego a ver el muro de pago, obviamente no habría votado duplicada (y hubiese votado eso en la otra). Ahora ya no lo puedo quitar, mis disculpas.
Pertinax #4 Pertinax
#3 No pasa nada hombre.
#6 Klamp
#4 #2 yo compensó a ver si sale
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Ya está más condenada que Daniel Sancho. :troll:
