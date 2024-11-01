Rusia informa de que ha entregado más de 12.000 restos a Ucrania y ha recibido más de 200 cuerpos desde junio

"Más de 12.000 restos han sido entregados a los ucranianos y nosotros hemos recibido más de 200 cuerpos de militares rusos", ha explicado Lavrov en rueda de prensa. El responsable de la Diplomacia rusa ha recordado que "en las 17 rondas de intercambio de prisioneros de guerra y detenidos con la mediación de Emiratos Árabes Unidos entre Rusia y Ucrania entre 2024 y 2025 fueron liberadas más de 4.000 personas". "Más de la mitad de ellas regresaron a casa entre mayo y octubre de 2025", ha apuntado.