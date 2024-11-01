edición general
Rusia está ganando metro a metro la guerra en Ucrania gracias a una tecnología de lo más simple: fibra óptica

La aparición de Rubikon, la unidad de élite que reorganizó la doctrina rusa tras la incursión ucraniana en Kursk, marca un antes y un después. Reclutando a los mejores pilotos, integrando drones ópticos, FPV y plataformas “nodriza” como las Molniya, y exportaron un modelo letal al Donbás: atacar el suministro antes que la infantería, eliminar a los pilotos enemigos antes que a los fusileros, destruir las capacidades antes que las posiciones. Su éxito reside menos en la tecnología que en la escala: Rusia produce más, despliega más y deja que...

Dos semanicas, y chispón.
#2 pozz
Metro a metro, al ritmo que llevan, van a tardar un siglo y medio en conquistar lo que les queda de Ucrania :troll: :troll:
