Rusia envía a Irán drones mejorados, elevando la presión sobre las defensas de EEUU y aliados - Yahoo Noticias

Rusia envió a Irán un cargamento de drones que incluye versiones mejoradas de la tecnología de esos dispositivos que Teherán suministró originalmente a Moscú tras su invasión a Ucrania, informaron a The Associated Press funcionarios de Estados Unidos y de Europa.

| etiquetas: rusia , irán , guerra , drones
Andreham #2 Andreham
Hemos pasado de la Rusia que perdía kilómetros a diario, que no tenía ni para pagar salarios y montaba drones con chips de lavadora; a la Rusia que manda a Irán cargamentos de drones.

O nos mentían entonces o nos mienten ahora.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Lo de los chips de lavadora confirmaría el ataque a la lavandería del portaaviones. xD
azathothruna #6 azathothruna *
#2 Esto me hace pensar de que Rusia no gana en Ucrania porque no quiere, no se donde vi ese meme aqui :shit:
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#2 a ver también hemos pasado de poner artículos escritos con copilot que dicen poco o nada

Si Rusia va tan bien no se que hace cortando exportaciones de gasolina hasta Julio , será que utilizan las refinerías para hacer chips de lavadoras :tinfoil:
Virusaco #9 Virusaco
#2 A Rusia le sale más a cuenta desgastar a EEUU en Irán. Pronto vendrán recortes en ayudas a Ucrania.

Salu3
Lerena #11 Lerena
#9 Si yo fuese Putin sin duda sacrificaría avances en Ucrania por Apoyar a Irán contra EUA.
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#2 hemos pasado a las falacias de hombre de paja.

Hemos pasado de que dijeron que Ucrania no tenía drones y que caerían en tres días a que lleve cuatro años resistiendo y utilice miles de drones a diario, o nos mentían entonces o nos mienten ahora, porque la adaptación a las circunstancias es algo impensable.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#10 Ucrania resiste por toda la ayuda internacional que está recibiendo de dinero, armas y personal.
eltxoa #1 eltxoa
Muy mal Rusia. Pera, que esto no es forocoches! :troll:
pitercio #3 pitercio
Al final vamos a ver la caída del imperio americano en nuestra generación.
azathothruna #7 azathothruna
#3 Demora para mi gusto
mosfet #12 mosfet
#3 No creo que lo vean nuestros ojos, aún son demasido poderosos y tienen demasiada tecnología, tendríamos que ponernos de acuerdo muchos países para dejar de comprarles nada y eso no va a suceder.
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Fuera Rusia de Eurovisión!!!
