Rusia: Designar “extremista” y prohibir Memorial, organización ganadora del premio Nobel de la Paz, criminaliza el trabajo de derechos humanos

“Durante cerca de 40 años, el incansable trabajo de Memorial documentando la represión pasada y actual en Rusia ha garantizado que no caigan en el olvido las violaciones de derechos humanos cometidas contra millones de personas. Entre ellas se encuentran las víctimas del gulag de Stalin, los actos ilícitos y los abusos de derechos humanos en los conflictos en Chechenia, Georgia y Ucrania, así como la detención arbitraria de cientos de personas críticas con el Kremlin y opositoras políticas en la actualidad.