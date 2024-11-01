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Rusia: Designar “extremista” y prohibir Memorial, organización ganadora del premio Nobel de la Paz, criminaliza el trabajo de derechos humanos

“Durante cerca de 40 años, el incansable trabajo de Memorial documentando la represión pasada y actual en Rusia ha garantizado que no caigan en el olvido las violaciones de derechos humanos cometidas contra millones de personas. Entre ellas se encuentran las víctimas del gulag de Stalin, los actos ilícitos y los abusos de derechos humanos en los conflictos en Chechenia, Georgia y Ucrania, así como la detención arbitraria de cientos de personas críticas con el Kremlin y opositoras políticas en la actualidad.

| etiquetas: rusia , represión , ai , amnistía internacional
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2 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Váyanse a paseo sres de Amnesty y su hipocresía. Nunca los he visto en las cárceles israelíes ni en las prisiones norteamericanas con más de 2,5 millones de reos en condiciones lamentables, la mayoría negros, chicanos, pobres presos, también sí, políticos. Por no hablar del ice y de sus asesinatos. Amnesty, una organización con la que simpatizaba es ahora un pozo manipulación y falsedad.
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jonolulu #1 jonolulu
El Nobel de la Paz es un chiste, y que lo denuncie Rusia otro
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menéame