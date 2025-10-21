Rusia conecta un misil a un dron Shahed para atacar helicópteros ucranianos

Rusia ha utilizado por primera vez un avión no tripulado de ataque tipo Shahed equipado con un misil aire-aire, lo que marca una nueva escalada en sus intentos de atacar aviones ucranianos, según el canal de Telegram Polkovnik GSH, vinculado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 1 de diciembre. Según una declaración de un coronel del Estado Mayor, el avión no tripulado (de marca rusa Geran-2, basado en el Shahed-136 iraní) fue lanzado con un misil buscador de calor R-60 de la era soviética montado debajo de su ala.
| etiquetas: geranio , drone , r-60 , misil aa
Ya lo comenté, en el derribo del Rafale los aviones solo actuaban de portamisiles, lo gestionó todo el AWACS. Obviamente esto no tiene las capacidades del misile chino = AWACS pero ahora se lo tendrán que pensar al acercarse a los drones para derribarlos (desde un helicóptero no era muy complicado)
Ucrania ya ha logrado varios hitos a nivel militar...
Dron naval derribando un caza ruso con un misil antiaereo: www.lasexta.com/noticias/internacional/ucrania-convierte-primer-pais-d
Drones FPV derribando helicopteros rusos: elpais.com/internacional/2025-10-21/david-contra-goliat-un-dron-ucrani
Dos veces: galaxiamilitar.es/un-dron-ucraniano-fpv-derriba-un-helicoptero-ruso-mi