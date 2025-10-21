edición general
Rusia conecta un misil a un dron Shahed para atacar helicópteros ucranianos

Rusia ha utilizado por primera vez un avión no tripulado de ataque tipo Shahed equipado con un misil aire-aire, lo que marca una nueva escalada en sus intentos de atacar aviones ucranianos, según el canal de Telegram Polkovnik GSH, vinculado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 1 de diciembre. Según una declaración de un coronel del Estado Mayor, el avión no tripulado (de marca rusa Geran-2, basado en el Shahed-136 iraní) fue lanzado con un misil buscador de calor R-60 de la era soviética montado debajo de su ala.

Ahora sí que sí. Dos semanas y se acabó.
Era solo cuestión de tiempo el que los drones montaran misiles AA. Esto es un experimento y le han montado un misil antiguo, pero esto seguro que no va a quedarse aquí.

Ya lo comenté, en el derribo del Rafale los aviones solo actuaban de portamisiles, lo gestionó todo el AWACS. Obviamente esto no tiene las capacidades del misile chino = AWACS pero ahora se lo tendrán que pensar al acercarse a los drones para derribarlos (desde un helicóptero no era muy complicado)  media
Esto cada vez se parece más a Matrix y una guerra contra máquinas, que tomen nota en Venezuela que con drones no se necesitan portaaviones.
#5 el problema que si no los fabrican los tienen que importar y si usa hace un bloqueo...
Que lo monten no significa haya funcionado
Los rusos llegan tarde, y encima cutre y mal... ese misil R60 solo tiene 300 metros de alcance.

Ucrania ya ha logrado varios hitos a nivel militar...
Dron naval derribando un caza ruso con un misil antiaereo: www.lasexta.com/noticias/internacional/ucrania-convierte-primer-pais-d
Drones FPV derribando helicopteros rusos: elpais.com/internacional/2025-10-21/david-contra-goliat-un-dron-ucrani
Dos veces: galaxiamilitar.es/un-dron-ucraniano-fpv-derriba-un-helicoptero-ruso-mi
