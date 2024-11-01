edición general
Rusia ataca ciudades de todo el país antes de una nueva ronda de conversaciones de paz (ING)

Pareja asesinada cerca de Kiev y un bloque de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo. EE. UU. afirma que la cuestión territorial de Donetsk es "muy difícil" de resolver. Lo que sabemos en el día 1436.

ElBeaver #3 ElBeaver
Lamentablemente, nada nuevo; Putin sigue creyendo que matar gente será la manera de ser aceptado por los ucranianos.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Normal que estén cabreados los rusos y encima desquiciados
Nos acercamos al 4º aniversario de la cagada especial
Y para más inri; www.meneame.net/story/1-2-millones-bajas-rusia-ucrania-eclipsan-todos-
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#_4 espera que habla el que sube noticias de actualidad con fechas de 2024 y un avión derribado

Contrapropaganda de la vaga
www.meneame.net/story/derribo-25-ucraniano-captado-impactante-video-gr
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Los OTANazis se empiezan a poner nerviosos. Se producen ataques aéreos todos los días, algunos (según fuentes ucranianas de más de 800 drones/misiles) y sacan en portada cuando hay apenas 138.

Hay que tapar las Trumpetadas. O a los ukranianos asesinando a quienes se quieren rendir.

x.com/HungaryBased/status/2016911718648025438?s=20  media
NATOstrófico #1 NATOstrófico
Más propaganda anglosajona. Que asco.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 nah si los muertos civiles no entran en tu sesgo entonces en propaganda
