·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7874
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4973
clics
El cómico y la broma
4753
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
4209
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3260
clics
El silencio cómplice
más votadas
621
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
563
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
428
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
418
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
391
El silencio cómplice
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
10
clics
Rusia ataca ciudades de todo el país antes de una nueva ronda de conversaciones de paz (ING)
Pareja asesinada cerca de Kiev y un bloque de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo. EE. UU. afirma que la cuestión territorial de Donetsk es "muy difícil" de resolver. Lo que sabemos en el día 1436.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
4
0
3
K
32
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
3
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ElBeaver
Lamentablemente, nada nuevo; Putin sigue creyendo que matar gente será la manera de ser aceptado por los ucranianos.
2
K
30
#2
ElenaCoures1
Normal que estén cabreados los rusos y encima desquiciados
Nos acercamos al 4º aniversario de la cagada especial
Y para más inri;
www.meneame.net/story/1-2-millones-bajas-rusia-ucrania-eclipsan-todos-
4
K
26
#6
Don_Pixote
*
#_4
espera que habla el que sube noticias de actualidad con fechas de 2024 y un avión derribado
Contrapropaganda de la vaga
www.meneame.net/story/derribo-25-ucraniano-captado-impactante-video-gr
1
K
23
#4
HeilHynkel
*
Los OTANazis se empiezan a poner nerviosos. Se producen ataques aéreos todos los días, algunos (según fuentes ucranianas de más de 800 drones/misiles) y sacan en portada cuando hay apenas 138.
Hay que tapar las Trumpetadas. O a los ukranianos asesinando a quienes se quieren rendir.
x.com/HungaryBased/status/2016911718648025438?s=20
0
K
14
#1
NATOstrófico
Más propaganda anglosajona. Que asco.
5
K
0
#5
Don_Pixote
#1
nah si los muertos civiles no entran en tu sesgo entonces en propaganda
1
K
23
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nos acercamos al 4º aniversario de la cagada especial
Y para más inri; www.meneame.net/story/1-2-millones-bajas-rusia-ucrania-eclipsan-todos-
Contrapropaganda de la vaga
www.meneame.net/story/derribo-25-ucraniano-captado-impactante-video-gr
Hay que tapar las Trumpetadas. O a los ukranianos asesinando a quienes se quieren rendir.
x.com/HungaryBased/status/2016911718648025438?s=20