[RUS] Agencia oficial TASS afirma que Rusia ha concedido asilo político al español Enrique Arias Gil, alias "Desinformador ruso"

"En febrero de 2025, me vi obligado a solicitar asilo político en la Federación Rusa. Actualmente, tengo el estatus de refugiado político", declaró a TASS. Anteriormente, el periódico español El Mundo informó que Arias fue acusado de ciberataques "en interés de Rusia" y fue incluido en la lista de personas buscadas. Según medios europeos, presuntamente dirigía un canal de Telegram bajo el seudónimo de "El Desinformador Ruso" y estaba vinculado al grupo de hackers NoName057.

