Enrique Arias, oriundo de Madrid de 37 años, se le acusa de daños informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a una organización criminal. Se trataría de la red de apoyo del grupo de piratas informáticos NoName057 (16), considerado cercano al Kremlin.
Según se informa, Arias Gil dirige un canal de Telegram en español llamado Desinformador Ruso, creado en marzo de 2024, en el que se han publicado mensajes sobre ciberataques reivindicados por NoName057(16) y otro grupo prorruso, Z-Pentest.
Dos días después de ser declarado buscado, Arias Gil publicó un mensaje desafiante en su canal, exigiendo que las fuerzas del orden españolas retiraran el caso en un plazo de 10 horas o se enfrentarían a la publicación de supuesto kompromat sobre altos funcionarios. «Acabaré con todas las ratas y cucarachas del submundo de la inteligencia española, una por una», añadió.
Hace unos días, Arias se jactó en sus redes públicas de haber obtenido la ciudadanía rusa. Según sus declaraciones a la agencia rusa TASS, solicitó asilo político a Rusia en febrero de 2025 y ahora le habría sido concedida esta protección.
Bajo el alias de "Desinformador ruso", Enrique Arias publicó el año pasado un
Y, dicho sea de paso: Rusia (y China) hoy por hoy es garantía de paz y orden social.
Sin embargo, y lo digo con dolor, la UE y sobre todo EEUU causan estupor, vergüenza ajena.
Espero que la UE se aparte oportunamente de EEUU, porque van en caída libre.
Que sea el único país que ha invadido países en Europa desde la guerra de los Balcanes igual tiene algo que ver
A ver, te voy a hacer una proposición muy indecente para tus tres o cuatro neuronas cognitivas:
Sorpréndeme con algo coherente.