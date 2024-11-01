"Rumania es corrupta", admite el presidente del país en una confesión impactante [EN]

El presidente Nicușor Dan reconoció que, si bien se han logrado avances, el público tiene derecho a sentirse indignado cuando “personas corruptas dan lecciones morales en la televisión”. “Rumania es un país corrupto, y los rumanos tienen razón cuando dicen que no ven voluntad del Estado para combatir la corrupción…”, afirmó. “Aun así, somos menos corruptos que hace 20 años". Dan dijo que el ambiente político estaba caracterizado por lemas y “gritos” y pidió a los políticos y al público que mantuvieran la calma y “bajaran el volumen”.