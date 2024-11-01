edición general
9 meneos
15 clics
Del ruido al hecho: por qué Trump y la ultraderecha global no van a poder frenar la transición energética

Del ruido al hecho: por qué Trump y la ultraderecha global no van a poder frenar la transición energética

Informes y datos apuntan a que, pese al discurso del presidente estadounidense y sus afines, el desarrollo de las renovables no depende ni de la política ni de la agenda climática: se ha convertido en un fenómeno estructural y financiero.

| etiquetas: trump , ultraderecha , global , imposibilidad , freno , transición , energética
8 1 0 K 104 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 104 actualidad
Supercinexin #5 Supercinexin
Acabarán con las renovables... en Occidente. O sea en una pequeña parte del mundo. El resto de países seguirán hacia adelante.

Luego, cuando nuestras economías estén devastadas y nuestra tecnología sea antediluviana,. llorarán y dirán que es todo culpa del demasiado Socialismo que no deja innovar a las empresas, del ecologismo que no permite hacer nada, y que la izquierda debería hacer autocrítica.
1 K 29
#1 carraxe
Con lo que van a acabar primero es con la democracia, en Europa y EEUU, y luego con el tema de la energía harán lo que les salga de la chota.
1 K 25
enochmm #2 enochmm *
Porque es más barata la energía renovable. Fin.
1 K 23
Asimismov #6 Asimismov
#2 en una palabra por el precio.
0 K 12
Bapho #3 Bapho
Que no lo digan muy alto que este es capaz de hacerse un "sujetame el cubata"
0 K 12
#4 perej
La fuerza de la realidad: la humanidad come energia, y su alimento principal se acaba. Busca otra presa, más pequeña y menos productiva, pero es lo que hay.

Cuando se comió a los grandes mamíferos, se comió a los pequeños, y si se acaban va a por los insectos.
Es una ley natural, no tiene que ver ni con la ideología ni con la economía.
0 K 10

menéame