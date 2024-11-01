Del ruido al hecho: por qué Trump y la ultraderecha global no van a poder frenar la transición energética

Informes y datos apuntan a que, pese al discurso del presidente estadounidense y sus afines, el desarrollo de las renovables no depende ni de la política ni de la agenda climática: se ha convertido en un fenómeno estructural y financiero.
| etiquetas: trump , ultraderecha , global , imposibilidad , freno , transición , energética
Luego, cuando nuestras economías estén devastadas y nuestra tecnología sea antediluviana,. llorarán y dirán que es todo culpa del demasiado Socialismo que no deja innovar a las empresas, del ecologismo que no permite hacer nada, y que la izquierda debería hacer autocrítica.
Cuando se comió a los grandes mamíferos, se comió a los pequeños, y si se acaban va a por los insectos.
Es una ley natural, no tiene que ver ni con la ideología ni con la economía.