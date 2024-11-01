Rufián predice un triunfo fácil de Sánchez en el Senado ante la debilidad del PP

Gabriel Rufián afirma que Pedro Sánchez superará con facilidad su comparecencia en el Senado debido a los 'malos' senadores del PP. El representante de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pronosticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacará en su intervención del jueves en la comisión del Senado que indaga sobre el ‘caso Koldo’. Según Rufián, esto se debe a la incompetencia de los senadores del Partido Popular.