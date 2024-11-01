Rufián predice un triunfo fácil de Sánchez en el Senado ante la debilidad del PP

Gabriel Rufián afirma que Pedro Sánchez superará con facilidad su comparecencia en el Senado debido a los 'malos' senadores del PP. El representante de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pronosticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacará en su intervención del jueves en la comisión del Senado que indaga sobre el ‘caso Koldo’. Según Rufián, esto se debe a la incompetencia de los senadores del Partido Popular.
| etiquetas: rufian , senado , compadecencia , pedro sanchez , debilidad del pp
Llevan años sin argumentar nada, su único discurso es ladrar y gritar cacapedoculopis con el apoyo de los medios, claro.
Estando en las antípodas de su ideología, no veo yo a nadie en el PP argumentando, por ejemplo, como argumenta un tipo como Margallo. Este perfil (tranquilo, moderado en las formas, sin insultar) está desaparecido en el PP, no existen
Quien va a ponerse delante del Perro? yo apuesto por el bocachancla de Rafa Hernando; da el perfil para ello, pero solo sabe insultar y soltar basura, pero de argumentos siempre fue muy muy justito.
En mi opinión se va a comer al que le pongan enfrente.