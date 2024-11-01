edición general
Rufián predice un triunfo fácil de Sánchez en el Senado ante la debilidad del PP

Gabriel Rufián afirma que Pedro Sánchez superará con facilidad su comparecencia en el Senado debido a los 'malos' senadores del PP. El representante de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pronosticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacará en su intervención del jueves en la comisión del Senado que indaga sobre el ‘caso Koldo’. Según Rufián, esto se debe a la incompetencia de los senadores del Partido Popular.

Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
No tan fuerte, Gabi
fareway #1 fareway
Partido a partido.
Kantinero #3 Kantinero
Muy optimista le veo a Gabi
Dene #4 Dene *
#3 pero es que Rufian tiene razón... en el PP ahora mismo lo único que hay son insultos y malas palabras.
Llevan años sin argumentar nada, su único discurso es ladrar y gritar cacapedoculopis con el apoyo de los medios, claro.
Estando en las antípodas de su ideología, no veo yo a nadie en el PP argumentando, por ejemplo, como argumenta un tipo como Margallo. Este perfil (tranquilo, moderado en las formas, sin insultar) está desaparecido en el PP, no existen
Quien va a ponerse delante del Perro? yo apuesto por el bocachancla de Rafa Hernando; da el perfil para ello, pero solo sabe insultar y soltar basura, pero de argumentos siempre fue muy muy justito.
Kantinero #6 Kantinero
#4 Correcto, pero con toda esa mierda que sueltan, y gracias a la inestimable ayuda Cerdan y Abalos, van a ser los próximos gobernantes, esa es la calidad de votantes que tenemos que premian el insulto, nunca verás a un pepero hablar de proyectos políticos, sus gobiernos solo traen muertes y deterioro de la convivencia
oscarius24 #2 oscarius24
No hay rival pequeño
#5 tromperri
No hay en el PP un solo senador con la capacidad oratoria y la agudeza de Sánchez. Ni uno solo.
En mi opinión se va a comer al que le pongan enfrente.
