Rufián alerta del hundimiento de la izquierda para "lustros" ante la propuesta de alquiler de Sánchez: "Les ha fallado"

El líder de ERC, Gabriel Rufián rechaza el plan de Pedro Sánchez para regular el alquiler y señala que los trabajadores se sienten engañados

| etiquetas: erc , psoe , pedro sánchez , gabriel rufián
7 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
PSOE e izquierda...creo que Rufián no ha aprendido nada.
gale #3 gale
No me cae mal Rufián pero no suele acertar en los pronósticos más allá de 18 meses.
Mala #5 Mala
Que Rufián hubiese dicho que el PSOE se ha hundido para lustros por las concesiones a Cataluña... hubiese quedado feo.
#7 muerola
Es que las medidas son una puta broma , y luego que el PSOE es de izquierdas y el gobierno social comunista
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Siendo optimista
BlackDog #4 BlackDog *
Reducir el IVA un 10% de los caseros que tienen pisos alquilados podría ayudar a que algunos de ellos decidieran poner sus pisos en alquiler, pero yo creo que antes de plantearse estas cosas lo primero sería darles la seguridad jurídica necesaria para que si alguien no te paga 3 meses seguidos, sea desahuciado inmediatamente.

La principal preocupación de los caseros es ser el afortunado al que se le meta un okupa o inquiokupa, y por mucho 10% de IVA que te ahorres, un inquiokupa puede suponerte 50.000€ de perdida
#6 muerola
#4 a los caseros como a cualquier empresario el IVA se la pela , sea el % que sea no lo pagan ellos , lo paga el inquilino
