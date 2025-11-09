edición general
El Roto: turistas y vecinos

El Roto: turistas y vecinos  

Viñeta de El Roto sobre el turismo y el vecindario

Hay que espantar a los turistas en redes sociales se vive mal, problemas, mal tiempo, hostilidad

Espantamos la demanda, bajan precios.
El turismo empobrece, arrincona y finalmente expulsa a la población local.

De hecho es tan perjudicial que acaba quemando todo lo que toca, dejando de ser atractivo turísticamente por falta de contenido, población estable y personalidad.
Por eso ya no me atraen las ciudades y sus lucecitas de las mismas vacías franquicias.
