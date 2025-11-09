·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10214
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5266
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
3977
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4037
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2735
clics
Rafael Fontán, estudioso del olivo: "Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"
más votadas
269
China ordena el uso exclusivo de chips de IA nacionales en centros de datos estatales: un giro estratégico que sacude a la industria global de semiconductores
386
Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo
265
Muere el Trasllambrión, el último glaciar de León
326
Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad
381
Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
146
clics
El Roto: turistas y vecinos
Viñeta de El Roto sobre el turismo y el vecindario
|
etiquetas
:
viñeta
,
turismo
,
roto
,
vecindario
5
1
0
K
121
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
121
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Hay que espantar a los turistas en redes sociales se vive mal, problemas, mal tiempo, hostilidad
Espantamos la demanda, bajan precios.
0
K
20
#2
pirat
*
El turismo empobrece, arrincona y finalmente expulsa a la población local.
De hecho es tan perjudicial que acaba quemando todo lo que toca, dejando de ser atractivo turísticamente por falta de contenido, población estable y personalidad.
Por eso ya no me atraen las ciudades y sus lucecitas de las mismas vacías franquicias.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Espantamos la demanda, bajan precios.
De hecho es tan perjudicial que acaba quemando todo lo que toca, dejando de ser atractivo turísticamente por falta de contenido, población estable y personalidad.
Por eso ya no me atraen las ciudades y sus lucecitas de las mismas vacías franquicias.