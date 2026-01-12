edición general
Los rostros del pequeño comercio de barrio que sucumbe al 'éxito' de Málaga: "Todo se quiere para el turismo"

En Málaga, levantar la persiana de un pequeño negocio cada día, para muchos autónomos, es una auténtica carrera de fondo. Se trata de una realidad cotidiana marcada por el vencimiento de contratos de alquiler que se renuevan con subidas desorbitadas, en muchos casos abusivas; por cuotas de autónomos imposibles de asumir; y por una percepción cada vez más extendida del sufrimiento del abandono institucional. Una presión constante que empuja a sacrificar la vida personal para sostener el negocio y garantizar, al final de mes...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... algo tan básico como poner un plato de comida sobre la mesa. Alba Bordonaba, la propietaria de la Tapería Aliolé, en el barrio de La Victoria, bajó definitivamente la persiana el pasado 21 de diciembre tras nueve años de trabajo ininterrumpido. “No he tenido ni un solo año de descanso en mi vida”, resume. Abrió con 24 años, cuando aún creía que el esfuerzo tenía recompensa, “con muchos conocimientos de cocina, pero pocos de hostelería”. El golpe de la pandemia llegó justo cuando el

sotillo #4 sotillo
“por cuotas de autónomos imposibles de asumir“ Claro este es el problema que hay que pagar la cobertura social y es del todo inviable, mucho mejor no pagar impuestos y pagar cada uno seguro médico, mantenimiento de calles, seguridad ciudadana y protección del sindicato
Canha #5 Canha
#4 un autónomo paga más y tiene menos que un asalariado. Hoy en dia hay que ser idiota para volverse autonomo.
sotillo #6 sotillo
#5 No es lo que yo conozco de autónomo de toda la vida
#7 uvi
#5 Un asalariado paga más impuestos, sobre todo de seguridad social, lo que nunca veis es ese 30% que pone la empresa por el asalariado y a eso se le suma los conceptos que paga el asalariado de la nomina.
#2 pascuaI
¿Cuántos de esos autónomos votaron por partidos que promueven el turismo masivo, como PP, PSOE, Vox...?
