Roser Gari, activista madrileña que vive en Berlín:"Hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta"

El Estado represivo alemán está funcionando exactamente como quería. Tenemos varias conclusiones. Una parte fundamental de esta represión tiene como objetivo que la gente deje de ir a las calles y deje de organizarse. Las personas que pasan por procesos judiciales se quedan sin recursos económicos, porque los juicios son caros y los abogados también. Muchas de estas personas sufren niveles de estrés muy fuertes: problemas de sueño, depresión, ansiedad generalizada y, como consecuencia, abandonan la militancia porque están completamente agotadas
"Si protestas porque te empujan, te pueden acusar de insultar a la policía. Si no te apartas lo suficientemente rápido, es “resistencia a la autoridad”. Si te tocan y tú reaccionas mínimamente, es “agresión a la policía”. “Resistir a la autoridad” es todo: no oír una orden, no caminar al ritmo que quieren, cubrirte la cara mientras te pegan. Asistí a un juicio de un estudiante al que tiraron al suelo y le… » ver todo el comentario
Mi padre me decía que si no hacía nada malo no tenía porqué tener miedo. Acabé explicándole que ya no era así...
El poema e la poesia, que no están para que no tengas miedo si no para que les tengas miedo.
Ese es el argumento estrella de todos los regímenes totalitarios.