edición general
21 meneos
20 clics

Roser Gari, activista madrileña que vive en Berlín:"Hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta"

El Estado represivo alemán está funcionando exactamente como quería. Tenemos varias conclusiones. Una parte fundamental de esta represión tiene como objetivo que la gente deje de ir a las calles y deje de organizarse. Las personas que pasan por procesos judiciales se quedan sin recursos económicos, porque los juicios son caros y los abogados también. Muchas de estas personas sufren niveles de estrés muy fuertes: problemas de sueño, depresión, ansiedad generalizada y, como consecuencia, abandonan la militancia porque están completamente agotadas

| etiquetas: roser gari , berlín , palestina on trial , represión política , berlín
18 3 0 K 140 actualidad
6 comentarios
18 3 0 K 140 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
Hablamos de la madera norteamericana, pero ojo con el sistema policial alemán :

"Si protestas porque te empujan, te pueden acusar de insultar a la policía. Si no te apartas lo suficientemente rápido, es “resistencia a la autoridad”. Si te tocan y tú reaccionas mínimamente, es “agresión a la policía”. “Resistir a la autoridad” es todo: no oír una orden, no caminar al ritmo que quieren, cubrirte la cara mientras te pegan. Asistí a un juicio de un estudiante al que tiraron al suelo y le…   » ver todo el comentario
6 K 80
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 Los antidisturbios son la peor escoria que existe en nuestra sociedad. Todos y cada uno de ellos merecen cualquier cosa que les ocurra.
3 K 52
sotillo #6 sotillo
#3 Y estos son los que se han criado en libertad y democracia, esperaros unos años o unos días por qué creo que ya es tarde
1 K 23
#4 pirat
Asociación de Victimas de Abusos Policiales.
1 K 20
#2 pirat *
Me recuerdan a la poli loca.
Mi padre me decía que si no hacía nada malo no tenía porqué tener miedo. Acabé explicándole que ya no era así...
El poema e la poesia, que no están para que no tengas miedo si no para que les tengas miedo.
1 K 20
#5 DenisseJoel
#2 > si no hacía nada malo no tenía porqué tener miedo

Ese es el argumento estrella de todos los regímenes totalitarios.
1 K 22

menéame