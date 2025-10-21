Rosalía se enfrenta a posibles multas de hasta 600.000 Euros por la presentación de su disco en Callao

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una investigación para determinar si la 'performance' sorpresa de la cantante Rosalía en la Plaza de Callao, que generó anoche importantes aglomeraciones y problemas de tráfico, contaba con la preceptiva autorización municipal. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confirmó que "no parece" que hubiera un permiso explícito para la realización del evento.