Rosalía se enfrenta a posibles multas de hasta 600.000 Euros por la presentación de su disco en Callao

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una investigación para determinar si la 'performance' sorpresa de la cantante Rosalía en la Plaza de Callao, que generó anoche importantes aglomeraciones y problemas de tráfico, contaba con la preceptiva autorización municipal. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confirmó que "no parece" que hubiera un permiso explícito para la realización del evento.

woody_alien #3 woody_alien *
La van a coser a multas ... www.meneame.net/story/multa-rosalia-artista-habria-infringido-ley-cond

#2 Eso es elmundotoday xD

#6 Nopes. Es otra multa :-D
Macadam #7 Macadam
#3 Calla, canalla! xD
celyo #10 celyo
#3 y habría otra multa, por el tema de que los acompañantes iban sin cinturón de seguridad, que se ve en el video, ... pero ya es que el monto es alto.
#11 concentrado
Eso le pasa por no depositar los sobres en el lugar adecuado antes de realizar el evento :troll:
ayatolah #4 ayatolah
Bueno, si ella (o su equipo) no convocaron a nadie por ser sorpresa, no podrán ser responsables de una convocatoria que no ha existido.
woody_alien #12 woody_alien
#9 Si pagan pueden colapsar lo que quieran - living-backstage.com/el-centro-de-madrid-se-colapsa-con-la-presentacio

Los mejores colapsos, los de MadRid.
Fedorito #6 Fedorito
#0 Mira un poco mas abajo, creo que es duplicada.
#1 Leon_Bocanegra
Noooooo, que inyustisia!  media
Edheo #9 Edheo
#1 uy, que raro... el ayto de Madrid ahora en contra de los emprendedores?
#5 egon_
Eso ya lo sabía su discográfica de sobra, pero la rentabilidad será 3 mil veces mayor a la multa.

El objetivo se ha cumplido.
#8 Necrorys
Que rápido llegan para trincar pasta. Para arreglar calles o mejorar el acceso a la vivienda ya si eso otro día...
