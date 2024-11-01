Roku y TCL demandadas por supuestamente inutilizar televisores inteligentes con actualizaciones defectuosas.(eng)

Una actualización de software rutinaria debería mejorar tu tecnología, no convertir tu televisor principal en un dispositivo inservible. Pero eso es precisamente lo que afirman algunos usuarios de Roku y TCL. Una nueva demanda colectiva se dirige contra ambas compañías, alegando que las recientes actualizaciones de firmware han dejado inservibles los televisores inteligentes.
| etiquetas: roku , tcl , televisión , actualizaciones
Roku controla la TV completa, incluso el acceso al firmware. Depende del grado de la cagada, pueden llegar a matar el dispositivo por completo
Menuda tonteria decir que eso es intencional, vale que muchos programas y actualizaciones se sacan apresuradamente, pero llamarlo a eso cargarselas de forma intencional..............
con las OTA incluso perdia caracteristicas y tardaba mas el sistema