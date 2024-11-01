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Roku y TCL demandadas por supuestamente inutilizar televisores inteligentes con actualizaciones defectuosas.(eng)

Roku y TCL demandadas por supuestamente inutilizar televisores inteligentes con actualizaciones defectuosas.(eng)

Una actualización de software rutinaria debería mejorar tu tecnología, no convertir tu televisor principal en un dispositivo inservible. Pero eso es precisamente lo que afirman algunos usuarios de Roku y TCL. Una nueva demanda colectiva se dirige contra ambas compañías, alegando que las recientes actualizaciones de firmware han dejado inservibles los televisores inteligentes.

| etiquetas: roku , tcl , televisión , actualizaciones
19 4 0 K 330 tecnología
17 comentarios
19 4 0 K 330 tecnología
sleep_timer #2 sleep_timer
Pues muy inteligentes no serían los televisores cuando se han dejado hacer eso.
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josde #15 josde
#14 Pero en Europa no pasa sus Tv llevan otro OS.
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josde #5 josde *
Mira unos como Microsoft pero en tv smart, TCL vende de todo lo que sea electrónica, empresa china de productos baratos, Roku no tiene Tv smart propias lo único que tiene es un sistema operativo y para visionar Roku tv es necesario conectar un dispositivo externo a través de HDMI como Google TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV.
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cosmonauta #9 cosmonauta
#5 No. Algunas televisiones TCL americanas llevan RokuTV como sistema operativo. Sin dispositivo externo. En Europa se venden con Android TV.

Roku controla la TV completa, incluso el acceso al firmware. Depende del grado de la cagada, pueden llegar a matar el dispositivo por completo
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josde #13 josde
#9 Entonces la cagada es de Roku no de TCL, en Europa puede afectar a cualquier marca, no.
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cosmonauta #14 cosmonauta *
#13 La cagada es de los dos. TCL le ha comprado una licencia a Roku y se la ha revendido al usuario.
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Aokromes #10 Aokromes
> The class action suit claims both companies pushed updates without proper quality checks.

Menuda tonteria decir que eso es intencional, vale que muchos programas y actualizaciones se sacan apresuradamente, pero llamarlo a eso cargarselas de forma intencional..............
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#12 marcotolo
estoy contento con tcl, pero si que es cierto que las actualizaciones que me funcionaron bien fueron las del canal de telegram que tienen,
con las OTA incluso perdia caracteristicas y tardaba mas el sistema
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Kamillerix #3 Kamillerix
Los de Roku deberían limitarse a su excelente ginebra... :-D
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#8 Frank39
Las teles como el ventanas 11...
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Apotropeo #1 Apotropeo
Ansioso por ver que hacen con Microsoft.
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#11 trasparente
Se hace cada vez más SW y FW con el culo y pasa lo que pasa.
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oceanon3d #6 oceanon3d *
Y pasa en casi todas las marcas ... me refiero a actualizacionesncon alguna cargada. A tirar de garantía incluso si ya ni está vencida y es por una actualización defectuosa por ley te la cubren.
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Tribuno #4 Tribuno
A mí ya me pasó con dos tablets de una marca reconocida. Yo lo tengo claro, bloqueo el acceso a internet de los dispositivos como este y no actualizo.
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obmultimedia #16 obmultimedia
#4 Si bloqueas el acceso a internet, dejas a la smartv totalmente "tonta".
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dragoman #7 dragoman
hace una semana compre un TCL y por ahora va bien
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obmultimedia #17 obmultimedia
#7 Aqui esto no sucede por suerte.
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menéame