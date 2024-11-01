·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14598
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8279
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6555
clics
La invasión
5216
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
4958
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
569
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
613
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
347
México condena intervención militar en Venezuela
456
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
457
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
29
clics
Roger Waters defendió a Nicolás Maduro en un video y le pidió a Trump "dejar de comportarse como un niño"
El ex Pink Floyd denunció una "agresión imperial" de Estados Unidos, pidió "manos fuera de Venezuela" y consideró que su postura representa "al 99% de las personas en el mundo".
|
etiquetas
:
roger waters
,
maduro
,
venezuela
,
pink floid
25
5
0
K
285
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
285
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Ovlak
No le he oído absolutamente ninguna defensa de Maduro sino una condena firme al acto rematadamente ilegal que ha cometido EEUU. Los panfletos cavernarios, ya sea a un lado u otro del charco, dedicándose a mezclar el tocino con la velocidad con el fin de desligitimar opiniones que, en realidad, son totalmente racionales y coherentes con el supuesto "mundo basado en reglas"
15
K
189
#4
beltzak
#3
Yo tampoco pero en el artículo mencionan que en las elecciones pidió el voto para Maduro. He ido al enlace y hasta que he visto el video pues no me trago nada y aún así fíate ya.
Aquí el vídeo:
www.clarin.com/mundo/roger-waters-llamo-votar-nicolas-maduro-eleccione
Aún así, entiendo que pida el voto por Maduro si lo que dice de Machado-Chevron es cierto.
0
K
8
#5
Olepoint
#3
Cierto, lo único que nos distingue de los animales es eso, las reglas.
0
K
8
#1
Ferran
Yo coincido con Roger pero desgrciadamente el 99% del mundo no piensa igual.
2
K
34
#2
dunachio
Siempre Team Waters.
0
K
11
#6
aupaatu
*
La disculpa de Maduro y el narcotráfico solo les vale a los fascistas y neonazis que no respetan las leyes internacionales y los blanquean defendiendo a un imperio criminal en decadencia que seguirá con la misma política si el resto del mundo no condena y sanciona.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aquí el vídeo: www.clarin.com/mundo/roger-waters-llamo-votar-nicolas-maduro-eleccione
Aún así, entiendo que pida el voto por Maduro si lo que dice de Machado-Chevron es cierto.