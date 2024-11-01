edición general
Roger Waters defendió a Nicolás Maduro en un video y le pidió a Trump "dejar de comportarse como un niño"

El ex Pink Floyd denunció una "agresión imperial" de Estados Unidos, pidió "manos fuera de Venezuela" y consideró que su postura representa "al 99% de las personas en el mundo".

Ovlak #3 Ovlak
No le he oído absolutamente ninguna defensa de Maduro sino una condena firme al acto rematadamente ilegal que ha cometido EEUU. Los panfletos cavernarios, ya sea a un lado u otro del charco, dedicándose a mezclar el tocino con la velocidad con el fin de desligitimar opiniones que, en realidad, son totalmente racionales y coherentes con el supuesto "mundo basado en reglas"
beltzak #4 beltzak
#3 Yo tampoco pero en el artículo mencionan que en las elecciones pidió el voto para Maduro. He ido al enlace y hasta que he visto el video pues no me trago nada y aún así fíate ya.

Aquí el vídeo: www.clarin.com/mundo/roger-waters-llamo-votar-nicolas-maduro-eleccione

Aún así, entiendo que pida el voto por Maduro si lo que dice de Machado-Chevron es cierto.
Olepoint #5 Olepoint
#3 Cierto, lo único que nos distingue de los animales es eso, las reglas.
Ferran #1 Ferran
Yo coincido con Roger pero desgrciadamente el 99% del mundo no piensa igual.
dunachio #2 dunachio
Siempre Team Waters.
aupaatu #6 aupaatu *
La disculpa de Maduro y el narcotráfico solo les vale a los fascistas y neonazis que no respetan las leyes internacionales y los blanquean defendiendo a un imperio criminal en decadencia que seguirá con la misma política si el resto del mundo no condena y sanciona.
