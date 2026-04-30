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Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo
La Generalitat y el Gobierno han querido ejemplificar este jueves desde el recién reabierto el túnel de Rubí que Rodalies se ha encaminado para recuperar progresivamente la normalidad.
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#2
FueraSionistasdeMeneame
"Recuperar progresivamente la normalidad"
¿La normalidad de tener cada día retrasos con pantallas y megafonía sin informar y trenes de hace 30 años llenos de grafitis? Porque esa es la normalidad de Rodalies
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#3
Robus
Volver a cobrar, sin problema… ahora, volvernos a dar los servicios por los que nos cobran, ya pa luego.
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#1
sliana
ay, mi cartera, me muero...
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¿La normalidad de tener cada día retrasos con pantallas y megafonía sin informar y trenes de hace 30 años llenos de grafitis? Porque esa es la normalidad de Rodalies