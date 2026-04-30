edición general
5 meneos
15 clics
Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo

Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo

La Generalitat y el Gobierno han querido ejemplificar este jueves desde el recién reabierto el túnel de Rubí que Rodalies se ha encaminado para recuperar progresivamente la normalidad.

| etiquetas: cercanías , rodalies , cataluña , renfe
4 1 0 K 50 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
"Recuperar progresivamente la normalidad"

¿La normalidad de tener cada día retrasos con pantallas y megafonía sin informar y trenes de hace 30 años llenos de grafitis? Porque esa es la normalidad de Rodalies
1 K 16
Robus #3 Robus
Volver a cobrar, sin problema… ahora, volvernos a dar los servicios por los que nos cobran, ya pa luego.
0 K 12
#1 sliana
ay, mi cartera, me muero...
0 K 7

menéame